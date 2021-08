La foire de La Rochelle s'est ouverte, la dernière au Parc expo

"Bienvenue sur la foire de La Rochelle !" Sourire de rigueur, mais le cœur n'y est plus pour les organisateurs de la 72e foire de La Rochelle, la dernière accueillie au Parc expo (jusqu'au 5 septembre). C'est un souhait du maire Jean-François Fountaine qui veut récupérer le terrain en mars 2022, pour préparer l'installation du nouvel hôpital de la ville.

Cette issue inévitable, le comité des fêtes qui organise la foire ne veut pas s'y résoudre. Dans les allées il fait circuler une pétition pour demander un délai supplémentaire, le temps de faire émerger une solution alternative. "Ils sont au courant depuis six ans", répond-on sèchement du côté de la mairie.

"Kiki, c'est la dernière ici ?" Chez les commerçants réunis sous la halle principale, l'information n'a pas encore touché tout le monde en ce samedi matin. Kiki, alias Christian Boyer, confirme pourtant, avec amertume. "Il y a beaucoup de construction autour de La Rochelle, et si on ne peut pas avoir la chance de venir sur une foire expo, les gens ne viendront pas nous chercher à Surgères" prévient ce spécialiste de l'ameublement, qui espère une solution alternative pour l'an prochain.

Concept en perte de vitesse

Alors certes, la clientèle pour ce type d'événement commerciale s'étiole, concède Jean-Claude, vendeur de panneaux de solaires et climatiseurs : "mais il reste quand même une clientèle pour foire, pour faire des affaires, visiter le village gastronomique..." Lui aussi ne peut pas imaginer la fin de cette longue histoire.

De son côté, la ville propose un déménagement de la foire, du côté de l'espace Encan, à deux pas du Vieux port. L'occasion de renouveler l'événement en réduisant sa taille. "Y a-t-il besoin de montrer autant de voitures, alors qu'on parle de transition écologique ?" interrogent les élus rochelais.

Déménagement à l'Encan ?

Mais le site de l'Encan fait encore figure de repoussoir, trop petit pour Bertrand Syre, l'un des organisateurs du comité des fêtes : "regardez tous ces camping-cars, c'est important comme secteur, et il faut bien les placer, ces gens-là. Aujourd'hui on ne voit toujours pas comment faire rentrer les 7 hectares actuels sur les 3 hectares de l'Encan."

Autre difficulté, le planning de l'espace Encan. Plus le temps passe et moins il sera facile de trouver un créneau. Le risque c'est donc une disparition pure et simple l'an prochain. Inconcevable pour Nicole et Loïc, visiteurs retraités venus spécialement de la Tremblade : "on a l'habitude de venir tous les deux ans, chercher du champagne, et voir les nouveautés. Il y a des produits qu'on ne trouve que sur les foires, et même si pour certains c'est un peu de l'arnaque, c'est ça qui est rigolo !"

Proposition pour un nouveau Parc expo dans l'agglomération rochelaise. - Denis Eschard / Cabinet Es-Pace

Projet alternatif

L'équipe du Parc expo réclame donc un nouveau délai, le temps de faire émerger un nouveau projet, ailleurs dans l'agglo. Un cabinet d'architectes a été mandaté, pour dessiner des esquisses. Mais le budget prévisionnel de cet équipement est salé : 45 à 50 millions d'euros. "Ces projets-là coûtent beaucoup mais rapportent énormément" répond déjà Bertrand Syre. Le comité des fêtes assure pouvoir en financer la moitié, avec ses partenaires. Mais l'autre moitié est à trouver du côté des collectivités. Cela fait au moins des choses à discuter avec le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine attendu sur la foire expo ce lundi en fin de matinée.