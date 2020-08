La foire de Lessay annulée : le préfet met fin au suspens

C'est un coup dur pour la commune de Lessay. Après plusieurs jours de réflexion et d'examen du dossier, le préfet de la Manche a décidé de ne pas accorder de récépissé pour la tenue de la foire agricole de Lessay organisée les 11 et 12 septembre prochain. En clair, le préfet s'oppose à l'organisation de l'événement, et ce malgré le dispositif imaginé et présenté par la mairie de Lessay.

Deux foires qui n'en font qu'une pour l'Etat

Consciente que l'organisation d'une foire réunissant entre 200 et 300 000 personnes sur trois jours en septembre prochain était totalement hors de propos, la municipalité travaillait depuis plusieurs semaines sur l'édition d'une foire recentrée sur les seules activités agricoles et sur seulement deux jours avec une jauge maximum de 5000 personnes. Elle voulait dans le même temps maintenir la traditionnelle fête foraine, en la limitant, elle aussi à 5000 personnes. Pour les organisateurs de la Foire de la Sainte-Croix, nom officiel de la foire de Lessay, le dispositif imaginé devait permettre de se conformer aux règles qui régissent actuellement les rassemblements populaires dans le contexte de l'épidémie de covid-19.

Pas de dérogation à la jauge de 5000 personnes

Seulement le préfet de la Manche a fait une autre lecture du cahier des charge présenté par la municipalité et examiné par les services de l'Etat. Pour lui, les deux foires n'en font qu'une avec une jauge de 10 000 visiteurs et, dans le communiqué annonçant sa décision ce jeudi 20 août, il précise "ne pas envisager d'accorder de dérogation à la jauge maximale de 5000 personnes fixée par le décret du 10 juillet 2020, pour prévenir tout risque de propagation du virus." Le communiqué évoque également l'impossibilité qu'il y aurait eu à assurer le respect des gestes barrières et de distanciation physique.

La mairie de Lessay réagira vendredi

La décision du préfet intervient alors que dès la semaine dernière, sur France Bleu Cotentin, le président de la Chambre d'agriculture de la Manche, Pascal Ferey, avait fait part de son avis défavorable à la tenue de la foire, précisant qu'il ne comptait pas exposer les éleveurs, et le personnel de la chambre consulaire au risque épidémique. Un avis qu'il devait transmettre cette semaine au préfet. Cette position du représentant du monde agricole a sans doute pesé dans la décision finale. La maire de Lessay, Stéphanie Maubé, ne souhaitait pas réagir ce jeudi soir à l'annonce de l'annulation de la foire, indiquant vouloir communiquer la position de la municipalité vendredi, après s'être entretenue avec son équipe. Une chose est sûre, l'annulation de la foire millénaire représente un coup dur pour l'économie locale.