La Foire de Marseille telle qu'on la connait doit bientôt disparaître

La Foire de Marseille va-t-elle bientôt disparaître du Parc Chanot? C'est la question qu'on peut se poser alors que la Safim, la société qui organise la foire, arrive à la fin de son contrat d'exploitation avec la Ville de Marseille, le 31 décembre prochain. Cette Société anonyme de la Foire internationale de Marseille (Safim) est gestionnaire du Parc Chanot depuis bientôt 40 ans, mais cela pourrait bien changer. La Ville a lancé un appel d'offre pour la future gestion du Parc Chanot. La Safim fait partie des candidats, mais elle n'est pas toute seule à vouloir organiser des évènements dans ce grand parc marseillais. Les résultats sont attendus à la mi-août.

"Un nouvel événement plus innovant"

Dans l'appel d'offre, la Ville demande que la Foire se modernise et privilégie le commerce local : "La Foire de Marseille est un événement majeur, tant pour la rentabilité du Parc Chanot, que dans la qualité de rendez-vous pour les Marseillais. Néanmoins, se pose la question de l’évolution de la Foire, à l’heure notamment où le digital prend de plus en plus de place dans les achats, et où la recherche de produits locaux et circuits courts est de plus en plus prégnante".

Dans ce document, la Ville rappelle que la Foire de Marseille représente pourtant un apport économique majeur : 260000 visiteurs et 6,8M€ de chiffre d’affaires. Et pourtant, dans ce même document, la décision semble être prise pour la mairie. Dans les attentes pour les futurs repreneurs : "La fin de l’organisation à Chanot de la « Foire de Marseille », et la création concomitante d’un nouvel événement plus innovant, ancré dans le paysage marseillais et provençal, adapté aux attentes des Marseillais et motif de séjour pour une clientèle touristique".

L'inquiétude pour les 44 employés de la Safim

En attendant, les 44 employés de la Safim sont inquiets. Selon eux, dans le cahier des charges, aucune obligation de transfert de personnel n'est précisée. "L'inquiétude est grande, ça c'est sûr", confie Stéphane Dhjan, délégué CSE. "Nous, ce que l'on souhaite, c'est que les emplois soit garantis", demande-t-il, et dans les mêmes conditions.

Alors le 19 juillet dernier, les syndicats ont envoyé un courrier au maire de Marseille et au préfet. Ils demandent notamment des garanties pour leur emploi, et à être reçus. Une lettre pour l'instant restée sans réponse. L'ancien PDG de la Safim, Loïc Fauchon déclare quant à lui, rester très attentif au sort de ses anciens employés. Pour lui, si cette décision venait à se confirmer, le personnel ne mériterait pas d'être jeté dehors de cette manière. De son côté, la Ville ne souhaite pas réagir avant les résultats de l'appel d'offre.