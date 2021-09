La foire de Montbard fait son retour sans masques sur le nez

On va pouvoir profiter de la foire de Montbard. L'évènement fait son retour ce jeudi 2 septembre. Il faut le pass sanitaire pour accéder au site, mais ensuite une fois entré on pourra tomber le masque.

C'est le retour d'un évènement qui fait du bien : la foire de Montbard ouvre ses portes ce jeudi après-midi à 13h, et on a jusqu'à dimanche soir pour en profiter. L'évènement avait été annulé l'an dernier à cause de la crise Covid, et cette année, on va pouvoir s'y rendre sans masque sur le nez.

Pour cela il faudra bien sur présenter un passe sanitaire pour franchir les portes de la foire, mais une fois sur le site , on va retrouver avec bonheur les sensations du "monde d'avant". Robert Bilbot, le président de la foire mobilise 150 bénévoles sur ces 4 jours pour que cette édition soit une réussite : " Il y aura seulement deux entrées pour accéder à la foire. On a acheté des téléphones portables pour que nos bénévoles puissent scanner rapidement les pass sanitaire et en pas faire attendre les visiteurs. Sur place, le port du masque est recommandé, mais pas obligatoire. Cette année, on a du doubler le budget sécurité et le porter à 20.000 euros. On espère attirer 15.000 à 20.000 visiteurs sur 4 jours, ce sera sans doute moins que les autres éditions, mais ce serait une réussite dans ce contexte."

C'est un rendez-vous qui me tient à cœur " - Julie Jacquenet, cheffe d'entreprise locale

Les exposants sont eux tous de retour. Julie Jacquenet est la tête de l'entreprise Jacquenet-Malin, une société de 20 salariés qui fabrique des meubles et de l'outillage de jardin à Touillon dans le nord de la Côte d'Or. Elle très contente de retrouver son stand à Montbard : "Ca me fait chaud au cœur et ça permet de retrouver des clients qui ne pousseraient pas la port du magasin. On se doit d'être visible. L'année 2020 nous a contraint à fermer l'entreprise lors du premier confinement. 2021 repart très bien avec des gens qui se remettent au jardinage ou qui équipent leur maison de campagne."

Le thème de la foire cette année porte sur les énergies renouvelables avec comme slogan "Quelle energie demain ! "