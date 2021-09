La Foire de Pau loin de faire le plein pour sa 73e édition

Avec 49 000 visiteurs contre 70 000 en 2019 (en 2020 elle avait été annulée en raison de la situation sanitaire), les allées du parc des Expositions étaient bien clairsemées et certains restaurateurs ont travaillé à perte. La Ville estime que le plus important était de maintenir l'événement.

La 73e édition de la Foire de Pau s'est terminée ce dimanche et elle n'a pas attiré les foules. 49 000 visiteurs et 200 exposants au total contre 70 000 visiteurs et 300 exposants lors de l'édition précédente, en 2019, puisque la Foire 2020 n'avait pas eu lieu.

Paradoxalement, cela n'a pas forcément affecté tous les exposants présents. Plusieurs, comme Johnny, constatent qu'il y avait "beaucoup moins de monde que d'habitude, mais autant de dossiers sérieux. Les années précédentes il y avait plus de passage, mais beaucoup venaient simplement pour un renseignement."

Les allées de la Foire, clairsemées en ce dernier jour. © Radio France - Manon Claverie

Certains restaurateurs ont travaillé à perte

Pour les restaurateurs du village gourmand, en revanche, la baisse de la fréquentation pèse lourd sur les finances. "Je n'ai rien gagné, j'ai même perdu de l'argent. Je suis en dessous de la moitié par rapport à d'habitude", indique Michel, qui tient une buvette à la Foire depuis 22 ans. "Et encore, j'ai de la chance de ne pas avoir d'employé à payer car je travaille seulement avec mon épouse". Lee ne l'a pas, cette "chance". "J'ai cinq employés et à l'heure actuelle, j'ai à peine gagné de quoi rembourser l'emplacement de mon stand. Je vais devoir piocher dans ma trésorerie pour payer mes salariés", se désole-t-il. Vincent, qui tient un café présent sur la Foire "depuis deux voire trois générations", ajoute que "la Ville a promis de nous soutenir financièrement. J'espère que cela ne tombera pas aux oubliettes. Ce n'est pas ça qui va nous sortir la tête de l'eau mais ce serait un geste qui pourrait nous donner envie de revenir l'année prochaine".

L'objectif politique était de maintenir l'événement. Il ne fallait pas perdre l'habitude de ce rendez-vous de septembre.

Thibault Chenevière, adjoint au commerce.

L'adjoint au commerce à la mairie de Pau, Thibault Chenevière, assure qu'il "va regarder. En fonction du bilan financier de la Foire côté société publique. C'est sûr que ce sera plus difficile que les autres années, mais on regardera et on accompagnera ceux qui souffrent le plus". Il évoque la météo et le contexte sanitaire pour justifier cette baisse de fréquentation et souligne que "tout le monde s'en doutait, les restaurateurs comme nous. L'objectif politique était de maintenir l'événement. Il ne fallait pas perdre l'habitude de ce rendez-vous de septembre".

Quant aux restaurateurs qui estiment que la scène - située 200 mètres plus bas que le village gourmand cette année - était trop loin d'eux et que la disposition des stands n'a pas incité les spectateurs à se rapprocher de leurs installations, Thibault Chenevière assure qu'il y aura "des adaptations l'année prochaine".