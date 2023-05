La Foire de printemps à Perpignan se remet tout doucement de la crise du Covid

La 38ᵉ édition de la foire du printemps de Perpignan (Pyrénées-Orientales) s'est achevée ce lundi 8 mai. Les 200 exposants présents n'ont pas retrouvé les 85.000 visiteurs présents en 2018, ni les 63.000 de 2019, avant la crise du Covid, mais la fréquentation est en légère hausse par rapport à l'année dernière, selon la Mairie de Perpignan. Entre 20 et 25.000 visiteurs s'étaient promenés au salon en 2022.

La Mairie plutôt confiante

Carle vend des casseroles depuis 30 ans sur le salon "j'ai fait entre cinq et six démonstrations ce matin alors que sur une matinée un dimanche de foire, je devrais faire entre 25 et 30 démonstrations " regrette l'exposant "c'est malheureux parce que Perpignan a toujours été une très bonne foire". Même constat à quelques allées de là pour ce vendeur dans le domaine de la rénovation des maisons "on est entre moins 30% et moins 40% de fréquentation par rapport à l'année dernière qui était déjà compliquée [...] la communication n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être pour avoir du monde" regrette-t-il.

Carle, vend des casseroles depuis 30 ans sur le foire de Perpignan. © Radio France - Thibault Delmarle

Michel est lui affairé à vendre des abris pour les piscines creusées. Avec la sécheresse que l'on connaît, il a le vent en poupe. Il voit plus de clients que l'année dernière : "ils ont remis les dates comme à l'origine, c'est-à-dire début mai. L'année dernière, c'était fin juin. C'était la catastrophe !"

"Les visiteurs sont quand même au rendez-vous"

L'adjoint au maire en charge de l'organisation reconnaît que l'après-Covid est difficile "le milieu de l'organisation des foires n'a pas réussi à retrouver les chiffres de l'époque. Le contexte ne s'est pas simplifié avec la guerre qui continue." Mais selon Frédéric Guillaumon, il faut noter la hausse du nombre de visiteurs par rapport à l'an passé, "les visiteurs sont quand même au rendez-vous, le verre, je le vois plutôt plein que plutôt vide. J'ai parlé avec des exposants qui sont satisfaits, c'est qu'ils ont la bonne recette peut-être" estime l'adjoint, avant de conclure "la consommation évolue donc il faut se frayer sa place et ce n'est pas facile".