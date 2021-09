La Foire de Saint-Etienne : "moins d'exposants mais une offre commerciale complète" explique la directrice

Le grand rendez-vous économique du département fait son retour après une édition 2020 annulée à cause du Covid. On attend des dizaines de milliers de visiteurs à partir de demain et 210 exposants.

France Bleu Saint-Etienne Loire : L'inauguration c'est demain, vendredi, à 11 heures. La dernière journée de préparation c'est la plus intense ?

Sophie Kus, directrice de la Foire de Saint-Etienne : Oui, parce que beaucoup de choses restent à mettre en place et se font finalement un peu en dernière minute. Les exposants viennent s'installer et peaufiner leur stand pour qu'il soit fin prêts pour l'ouverture de demain. Ça s'active un peu partout en termes de décoration, d'aménagement, de signalétique. C'est l'effervescence. Jusqu'à ce soir, assez tard même.

Vous avez digéré ce qui s'est passé l'année dernière, cette annulation au dernier moment ?

Ça a été douloureux pour nous tous, pour l'équipe d'organisation, mais bien évidemment pour nos exposants. Parce que renoncer à une foire, c'est aussi tirer un trait sur des contacts, des prospects et des affaires qui auraient pu se conclure sur cet événement là. Ça a été vraiment quelque chose de très difficile à vivre. Maintenant on a tous surmonté cette épreuve et on est dans une dynamique vraiment différente avec l'envie de tous de se retrouver. Exposants, visiteurs, équipes d'organisation. On est fin prêt.

Un peu plus de 200 exposants. D'ordinaire, on flirte autour des 280. Comment vous expliquer le fait qu'il y en ait moins cette année ?

Certains exposants nous ont expliqué tout simplement qu'ils ont très bien travaillé malgré la période Covid. Certains manquent de matières premières. Ils se disent que s'ils viennent cette année sur la foire de Saint-Etienne, ils ne pourront pas forcément honorer les commandes et répondre aux attentes. Donc, ils préfèrent différer leur venue à l'année prochaine. Ça peut expliquer cette petite baisse mais ça reste tout à fait honorable et on aura une offre commerciale assez complète.

Ils ont l'air d'être heureux de ce nouveau Parc expo ?

Oui, je pense. C'est le grand rendez vous de la rentrée. Ils l'attendent tous. Il y a même entre exposants, finalement, une dynamique très positive qui s'installe chaque année, qui leur a manqué l'année dernière. Donc ils ont une vraie envie. On sent que la tendance est complètement différente de ce qu'elle était l'année dernière. Ils ont vu aussi que toute l'équipe de la Foire avait mis en place des mesures pour que les visites se passent en toute sérénité, et puis avec des progrès.

C'est toujours le symbole de la rentrée économique, avec énormément de retombées très positives sur tout le territoire.

Parce qu'on a des exposants qui viennent de loin, de toute la France, qui vont aussi être présents dans les hôtels, dans les gîtes. Ils vont consommer local dans les restaurants sur place également. Il y a aussi tout ce qui gravite autour de l'organisation de la foire dans les domaines de la signalétique, la location de chapiteaux et de matériel, etc. Ce sont beaucoup d'entreprises locales qui interviennent sur l'organisation de la foire.

Le thème cette année c'est la musique. Vous organisez beaucoup de concerts. C'était une manière aussi d'attirer les visiteurs ?

On veut vraiment marquer cette fête cette année particulière avec un nouveau site et l'envie de se rassembler, de participer tous ensemble à cet événement là. C'est vrai qu'il y a du commercial qui se passe sur la foire mais il y a aussi tout ce qui est autour et le côté festif, avec des concerts comme on en a jamais eu. Ça se passe sur une scène en extérieur qui est aménagée pour l'occasion. La déambulation est prévue dans les allées aussi pour que tout le monde soit immergé dans cet univers musical et puisse venir faire la fête.