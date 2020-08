La Foire de Savoie à Chambéry est maintenue avec une limitation du nombre de visiteurs

La Foire de Savoie, au Parc des expos de Chambéry, est bien maintenue. Le grand rendez-vous de l'économie en Savoie se déroulera du 11 au 20 septembre prochain, en présence de 400 exposants. Comme tous les grands événements qui accueillent beaucoup de public, la Foire de Savoie était dans l'attente d'une autorisation officielle.

Masque obligatoire et pas plus de 5000 personnes en même temps

La préfecture de Savoie confirme que les organisateurs ont présenté au Préfet les dispositifs et mesures mis en oeuvre pour veiller à la distanciation sociale et limiter la propagation du virus Covid-19 : gel hydroalcoolique à disposition, nettoyage et désinfection quotidiens, etc. Il y aussi des garanties nécessaires sur une gestion de flux pour ne pas dépasser les 5000 personnes désormais réglementaires.

Le masque sera obligatoire pour les visiteurs. Un espace agrandi est réservé à la restauration. "Venez masqués, on s'occupe de tout", résume Stéphane Fages, le directeur de la Foire de Savoie. En 2019, la Foire de Savoie avait attiré près de 100.000 visiteurs en dix jours.