La Foire de Tours ouvre enfin, après cinq reports depuis mai 2020

Elle a été reportée cinq fois depuis mai 2020, pour cause de Covid-19, mais cette fois, ça y est : la Foire de Tours ouvre ses portes, aujourd'hui, au parc expo. L'édition 2021 est celle du 100ème anniversaire. Un anniversaire commémoré notamment par une grande exposition de photos et d'objets anciens.

Pas besoin de pass sanitaire pour entrer, mais le masque est obligatoire, et la jauge est limitée à 1000 personnes dans chaque hall (4800 personnes, au total). Les exposants seront deux fois moins nombreux que d'habitude : 300, au lieu de 600 : "on n'a pas pu prendre tout le monde parce qu'on a été très vigilant sur le respect des distances, que les stands ne soient pas collés les uns aux autres comme on avait l'habitude de le faire. Tout ça pour créer vraiment de l'espace" explique Christophe Caillaud-Joos, le directeur général de Tours-Evènements. "Il y aura de la verdure, il y aura des expos, il y aura de la musique et bien sûr il y aura des commerçants, même si certains habitués n'ont pas pu venir début juillet parce qu'ils étaient déjà engagés sur d'autres choses".

"Avec 300 commerçants, la Foire de Tours reste quand même l'endroit le plus dynamique en terme d'économie sur toute la région". Le directeur général de Tours-Evènements

L'organisation du village gastronomique a aussi été profondément modifiée, avec une quarantaine d'exposants au lieu de 100, et la mise à disposition de 2500 places assises pour boire ou manger, dont 1500 devant la scène sur laquelle se dérouleront chaque jour des concerts. "On a fait des grandes allées dans le village gastronomique. Cette fois, on a demandé aux restaurateurs de privilégier la vente à emporter, pour que les consommateurs puissent aller s'assoir pour boire et manger. L'idée est de limiter les déplacements et de donner aux familles plus d'espaces, pour que tout le monde se sente rassuré".

La foire de Tours est ouverte tous les jours jusqu'au 11 juillet, de 10h à 20h. Le Village gastronomique, lui, reste ouvert jusqu’à minuit.