La foire de Tours renait pour son centième anniversaire

Après avoir été annulée et reprogrammée cinq fois depuis mai 2020, la foire de Tours sera la première grande foire française à se tenir depuis le début de l'épidémie. Elle se déroulera du 2 au 11 juillet, au parc expo, 100 ans après sa création.

Pour cette 100ème édition, Tours et la foire seront à l'honneur avec des animations qui permettront de voyager dans les différentes époques depuis 1921. Cette édition sera aussi marquée par les conséquences de la crise sanitaire, évidemment.

Deux fois moins d'exposants que les années précédentes

Le 2 juillet, il n'y aura plus de jauge. Dans l'absolu, donc, rien n'empêcherait d'accueillir 20 à 30 000 visiteurs chaque jour, comme les années précédentes, mais les organisateurs préfèrent tout de même jouer la prudence : les allées ont été élargies, les stands éloignés les uns des autres. Du coup, il n'y aura que 300 exposants. Moitié moins que d'habitude. Certains exposants ont aussi jeté l'éponge parce qu'ils sont confrontés à des difficultés économiques ou pratiques, selon Florence Ferger, la responsable de la foire de Tours : "beaucoup de vendeurs de piscines ou de cuisines sont confrontés à des difficultés d'approvisionnement. Il y a aussi, début juillet, des congés payés à récupérer après un long chômage partiel, qui peuvent entrainer un manque de personnel".

"Pour certains exposants, ce n'est pas la volonté de faire la foire qui est en cause, c'est la possibilité de la faire" Florence Ferger

Il y aura moins de participants, aussi, au village gastronomique, avec une trentaine de stands au lieu de 120, et une forte incitation à s'assoir pour manger ou boire : plus de 1000 places à table seront proposées.

Pass sanitaire obligatoire

A chacune des cinq entrées, il faudra montrer son pass sanitaire : la preuve qu'on a été vacciné ou qu'on a déjà eu le Covid. A défaut, un test PCR négatif de moins de 48 heures fera l'affaire aussi, et si vous n'en avez pas, vous pourrez vous faire tester sur place, avec un résultat en 30 minutes.

Le directeur-général de Tours-évènements, Christophe Caillaud-Joos, se veut très rassurant : "à partir du premier juillet, il n'y a plus de jauge. Et puis, vous le savez, vous êtes sur un terrain de 19 hectares. Nos halls d'exposition font 25 000 ou 30 000 mètres carrés, et le plafond est à 10, 15, 20 mètres de haut. Donc il n'y a vraiment aucun souci, d'autant qu'il y aura beaucoup d'aération".

"La foire de Tours se déroule surtout dehors, et à l'intérieur, toutes les précautions sont prises donc si il y a un endroit en France où on ne se fera pas contaminer, c'est bien à la foire de Tours". Christophe Caillaud-Joos

Evidemment, toutes les mesures sanitaires sont encore susceptibles d'évoluer d'ici début juillet, par exemple concernant l'obligation de porter le masque.

Par ailleurs, parmi les animations proposées cette année, retenez que deux concerts seront organisés chaque jour, devant un parterre de 1 000 places assises. La fête foraine aura bien lieu, elle aussi, mais du 25 juin au 18 juillet. On y reviendra plus en détail dans quelques jours.