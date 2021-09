La foire de Vierzon entre espoirs de reprise et pass sanitaire

Après quasiment un an sans événement de ce type, la Foire de Vierzon est de retour depuis ce week-end. L'occasion pour les 130 exposants et les visiteurs habitués de goûter à nouveau à la joie de se balader dans les allées, en passant du tout au tout d'un stand à l'autre, puisque l'on retrouve aussi bien des spécialistes de l'immobilier que du fromage auvergnat. Habituellement, près de 30 000 visiteurs se rendent à la Foire de Vierzon. Ils devraient être moins nombreux cette année, tous comme le nombre d'exposants.

Une vingtaine d'exposants en moins

On compte cette année à la Foire de Vierzon 130 exposants. "Je crois qu'on est une vingtaine de mois par rapport à l'année dernière (...) Ca baisse d'année en année. On espère que la Foire reprenne de nouveau avec plus d'influence du côté des sociétés " détaille Sébastien, qui tient un stand consacré à l'habitat. Ce dernier est heureux de retrouver les foires, qui représentent selon ses estimations entre 20 et 30% de son chiffre d'affaire. L'organisation de la Foire confirme qu'il y a bien une vingtaine d'exposants de moins; une baisse qui serait liée notamment au refus du pass sanitaire pour certaines d'entre eux.

Les visiteurs moins nombreux

Ce fameux pass sanitaire pourraient aussi refroidir les visiteurs. Les allées de la Foire de Vierzon étaient loin d'être noires de monde ce dimanche matin. "Il y a moins de clients quand même. On a fait un chiffre un peu moins important pour le moment" confirme Nadine, qui tient un stand de spécialités bretonnes. Pour autant, Nadine continue d'espérer une vraie reprise, et se réjouit elle aussi de retrouver les salons.

La Foire de Vierzon se poursuit encore jusqu'au 12 septembre. L'entrée est libre, mais il faut présenter un pass sanitaire.