La foire des antiquaires de Pâques est annulée à L'Isle-sur-la-Sorgue

Cette année encore, le Covid est plus fort que la foire des antiquaires de L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse). Prévue du 2 au 5 avril, la foire internationale est annulée, à cause de la crise sanitaire. "En effet, cette manifestation d’envergure nécessite la mise en place d’une organisation très en amont de l’événement et la sollicitation de nombreux acteurs, qu’il n’est absolument pas possible d’envisager actuellement", écrit la mairie dans un communiqué de presse.

Les organisateurs, en accord avec la municipalité, anticipent aussi la foire du mois d'août. Les éditions 2021 et 2022 n'auront pas lieu l'été, mais à l'automne. Traditionnellement, l'édition estivale draine 100.000 visiteurs et 5.000 marchands en quatre jours, dans les petites rues de l'Isle-sur-la-Sorgue, ce qui est aujourd'hui inconcevable. La prochaine Foire Antiques Art & You se déroulera du vendredi 29 octobre au lundi 1er novembre 2021. Par ailleurs, la foire de Toussaint de l’Association ABIS aura lieu le week-end des 4 et 5 septembre 2021. Deux foires auront donc quand même lieu cette année dans la ville.