La foire du Dauphiné aura bien lieu cette année, avec quelques contraintes sanitaires à respecter

La foire de Romans fait son grand retour ! Elle se tiendra entre le 25 septembre et le 3 octobre 2021. L'an dernier elle avait été annulée à cause du Covid. Cette année, elle aura bien lieu, à condition de respecter quelques restrictions sanitaires.

"Le pass sanitaire sera demandé à tout le monde à partir de 11 ans. La personne devra nous présenter soit sur un papier soit avec un QR code sur son téléphone, une attestation de vaccination, de test PCR négatif ou un certificat d’immunité", explique Emmanuelle André, directrice de la foire. Le masque est obligatoire pour les plus de 11 ans, mais à priori, pour l'heure, aucune jauge n'est imposée.

Le retour de la foire, c'est un soulagement pour les organisateurs comme pour les exposants. Les affaires conclues sur place représentent 30 millions d'euros. Alors après un an sans foire, les exposants on très envie de revenir : "On a envoyé nos dossiers d'inscription un peu plus tard que d'habitude et en fait on n'a jamais eu les dossiers aussi vite ! Les exposants se battaient presque pour les stands... Il faut savoir qu'en 2020, quand on avait décidé d'annuler, 30% de nos exposants avaient dit qu'ils ne souhaitaient pas de remboursement et qu'ils s'engageaient déjà pour l'année prochaine", raconte Emmanuelle André.

Une semaine importante pour les exposants

"_C'est notre principale action commerciale de l'année_. On invite nos clients, on reçoit aussi de nouveaux clients... c'est vraiment une semaine importante pour nous" détaille Thibault Deliaud. Ce Romanais va à la foire depuis qu'il est tout petit, et depuis qu'il a repris l'entreprise familiale de fabrication de volets et portails, le rendez-vous est à ne pas rater.

Même enthousiasme chez Chambost, fournisseur de matériaux de construction à Romans : "On est ravis du retour de la foire, c'est vrai que ça nous a manqué l'année dernière. C'est vraiment un moment de convivialité, donc on va pouvoir revoir nos clients, en découvrir de nouveaux", énumère Loic Peysson, responsable d'accueil dans cette entreprise romanaise de plus de 175 ans. "On sait que cette année il y a certaines contraintes qui vont freiner peut-être la fréquentation, les retombées ne seront peut-être pas tout à fait les mêmes, mais c'est pas grave c'est important pour nous d'y participer !"

En temps normal, avant le Covid, la foire rassemblait 120 000 personnes en moyenne chaque année.