La Foire du Dauphiné revient dans deux semaines sur les boulevards de Romans-sur-Isère

C'est en plein centre-ville, sur les boulevards et à côté de la mairie, que cette foire de transition s'installe. Une foire pour faire oublier les trois années sans. Des éditions annulées à cause du covid et des locaux qui ne répondent pas aux normes de sécurité . Cette Foire de Printemps sera donc différente mais pas moins joyeuse affirme Emmanuelle André, la directrice : "ce sera moitié moins grand qu'avant, mais 250 exposants on répondu présents, ça reste beaucoup et on va retrouver l'ambiance joyeuse et festive qui plaît à tout le monde".

Deux places en centre ville

La foire va se déployer sur la place Jean Jaurès au milieu des boulevards, où seront dressés prés de 3.000 mètres carrés de chapiteaux, mais également sur la place Jules Nadi, en contrebas de la mairie. Les concerts (Ridsa, The Avener, ou Michel Fugain) se tiendront dans la salle des Cordeliers. "Il n'y a que 1.100 personnes à l'intérieur - impossible de réserver les premiers arrivés seront les premiers rentrés - mais avec deux écrans géants à l'extérieur tout le monde pourra profiter du spectacle", assure Emmanuelle André.

L'inauguration se tiendra le 14 avril et la foire se déroulera jusqu'au jeudi suivant. Les amoureux de la foire de Romans vont retrouver ce qui fait le sel de cette manifestation. "Faire des affaires, venir chercher ce dont on a besoin pour l'équipement de sa maison, son jardin, ou même une voiture, mais aussi s'amuser, manger avec des amis etc". Côté animations, comme avant, il y aura la journée des enfants le mercredi, avec la pat' patrouille, une journée seniors le lundi avec un tribute 100% Michel Sardou, et le dimanche la journée des sportifs. Le cycliste romanais Pierre Latour sera présent, il y aura aussi des démonstrations des nouvelles disciplines des JO de Paris comme le BMX.

Circulation et parking

Certains Romanais, en voyant les préparatifs de la foire (des dizaines de mètres de barrières qui entourent la place Jean Jaurès par exemple) s'inquiètent. Est-ce que la circulation va être entièrement bloquée en centre ville ? "Pas du tout, on pourra rouler partout" précise Jean Bernardis, le Président de la Foire. Seul le passage entre la place Jean Jaurès et la rue de la poste sera bloqué pour des raisons de sécurité. "Imaginez les piétons, les poussettes, les personnes âgées avec des voitures au milieu ? Impossible" détaille Emmanuelle André. Autre interrogation des habitués de la foire du Dauphiné : où pourra-t-on se garer ? Sur le parking de l'ancienne foire, ce sera le plus simple, prévient Jean Bernardis : "on aura cinq bus qui feront la navette toute la journée, un bus toute les dix minutes, pour amener les visiteurs juste devant l'entrée sur le boulevards de 8 h 30 jusqu'à 2 h du matin".

70 bénévoles travaillent d'arrache-pied pour faire de cette foire 2023 un succès. 80.000 à 90.000 visiteurs sont attendus en six jours et le budget de cette foire, qui a lieu pendant les vacances de Pâques, s'élève à 1,6 million d'euros.