La Foire du Dauphiné veut se tenir fin septembre... comme d'habitude

La Foire du Dauphiné dévoile la tête d'affiche de l'édition 2020 : Black M sera sur scène pour la soirée d'ouverture le 26 septembre. Une 84e édition maintenue, alors que d'autres festivals et grands rassemblements, programmés plus tôt dans l'année, sont annulés en raison de la crise du coronavirus.

Du Street Art à la Foire du Dauphiné ! Pour sa 84e édition, la Foire s'ouvre aux arts de la rue. L'événement aura lieu du 26 septembre au 4 octobre, et l'affiche a été créée avec des artistes "graffeurs", cette année.

Dans son communiqué, la direction parle d’"événement incontournable". Il a encore accueilli 120.000 visiteurs en 2019. Et pour l'instant, il n'est pas question de l'annuler. "On a longtemps réfléchi, mais à ce jour, il n'y a pas de contre-indications qui font qu'on ne pourrait pas avoir lieu, fin septembre", explique la directrice Emmanuelle André. Elle se rassure en évoquant le Tour de France qui doit se dérouler en septembre, lui aussi.

Les gens ont besoin d'un peu de positif - Emmanuelle André

Plus que d'autres années, les exposants, les artistes, et les visiteurs ont besoin de pouvoir se projeter sur cet événement, assure Emmanuelle André. "Ils ont besoin d'un peu de positif. Continuer à faire travailler les entreprises locales et continuer à proposer de bons moments, c'est notre mission."

Emmanuelle André, la directrice de la Foire du Dauphiné, maintient le rendez-vous fin septembre. Copier

C'est pour ça que la Foire annonce dores et déjà la présence de Black M pour cette édition 2020. Le chanteur sera sur scène pour la soirée d'ouverture le 26 septembre.

Organiser l'événement en gardant en tête une possible annulation

La Foire du Dauphiné, créée en 1930, génère plus de 15 millions d’euros de retombées économiques. 500 entreprises locales s'y réunissent chaque année.

Mais évidemment, la 84e édition n'est pas une édition comme les autres. La crise du coronavirus, le confinement, l'annulation de dizaines de festivals et d'événements rassemblant du public, poussent à la prudence. "On est allé interroger juridiquement les droits et les devoirs de chacun, et on s'aperçoit qu'il est maintenant quelque chose de normal de dire "Attention, en cas d'annulation, c'est risques partagés"", explique la directrice de la Foire. "Que ce soit avec nos exposants, ou avec les chanteurs qu'on pourrait programmer, en cas d'annulation imposée par l'Etat ou les collectivités, personne n'essaiera de manger personne. On partage ensemble pour qu'il n'y en ait pas un qui désespère plus que l'autre. Il n'est pas question de mettre quelqu'un en péril", conclut Emmanuelle André. "Ni les exposants, ni les artistes, ni nous!"

Plus d'infos sur le site de la Foire du Dauphiné.