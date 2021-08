La Foire européenne de Strasbourg veut reconquérir ses visiteurs à la rentrée

La Foire Européenne va se déployer cette année à la fois dans et autour du Palais des Congrès. Elle occupera à nouveau une partie de l'avenue Herrenschmidt, une artère d'ores et déjà barrée à la circulation.

La Foire rassemblera près de 300 exposants, sur 30 000 m². Ces exposants, comme l'ensemble des visiteurs, devront présenter un passe sanitaire.

On retrouvera cette année l'Espace agricole, avec ses éleveurs et ses producteurs régionaux. Et ses bêtes, très appréciées des petits.

Le Jardin des Délices est bien présent cette année, avec ses restaurateurs, ses boulangers-pâtissiers, ses viticulteurs, ses charcutiers. L'édition 2021 mise sur la convivialité, avec des animations en soirée, avec un salon du jeu vidéo, "Start to play" et un "marché de la pop culture".

A noter, aussi, l'arrivée, à côté des habituels stands de piscines et de portes de garage, des espaces dévolus aux marchandises d'occasion et aux objets recyclés, avec la CRESS, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire.

Une 90ème édition au PEX l'an prochain

C'est une année de transition pour la Foire européenne, qui n'a pas encore de locaux bien à elle. La Foire s'installera définitivement en septembre 2022 au sein du PEX, le futur Parc des Expositions, conçu par l’architecte japonais Kengo Kuma.

On ne sait pas encore quelle personnalité politique coupera le ruban vendredi 3 septembre 2021.

En 2019, avant l'épidémie du Covid, la Foire a attiré plus de 160.000 visiteurs. Un chiffre divisé par deux en 2020.