La foire-expo de Limoges fait peau neuve et change de nom

Ne dites plus foire expo, mais "Limoges expo". Il s'agit du premier changement majeur décidé en coalition par la société Pulss Event et la ville de Limoges. Un changement cosmétique auquel est ajouté le nom "La Nouvelle Foire". Mais qu'est-ce qui va changer vraiment par rapport aux dernières foires, qui ont été un relatif échec ?

Changement de calendrier pour Limoges Expo

C'est d'abord la durée qui change. On passe de 9 à 6 jours, entre le mercredi 24 au lundi 29 mai. "On estime qu'une foire-expo qui dure neuf à dix jours, c'est beaucoup trop long" répond Xavier Marbouty, le gérant de Pulss Event qui organise la foire.

Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un changement de positionnement. Contrairement à ce qui se faisait depuis 80 ans, la foire expo n'aura pas lieu à l'Ascension, mais à la Pentecôte. Une logique qui répond à un double phénomène, selon Xavier Marbouty : "Sur le week-end de l'Ascension, il y a beaucoup de Limougeauds qui profitent de ce moment pour partir et quitter la région, ce sont des nouveaux modes de vie après-confinement. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'en restant sur l'Ascension, on tombait en même temps que la foire de Bordeaux".

Deux raisons qui ont suffi à imposer ce changement de calendrier. Mais ce n'est pas la seule nouveauté de cette 82e foire-expo de Limoges.

Un thème "moderne" et un rajeunissement de la foire

D'abord le thème. Après la Thailande, il s'agit du Japon, un thème "moderne et innovant", selon les organisateurs. Mais ce que l'on retient du programme annoncé, c'est la teinte jeune donnée à ce Limoges Expo : concours de cosplay et geek festival, skate park avec compétition nationale, salon du tatouage ou encore concerts de rap et de reggae...

Une vraie volonté des organisateurs. "On reste convaincu, explique Xavier Marbouty, que les jeunes de 15-25 ans d'aujourd'hui sont les consommateurs des foires de demain. Si on leur apprend pas à se déplacer, à aller rencontrer les exposants et des événements qui les intéressent, on va se couper de cette clientèle-là dans les années futures.".

Il y aura aussi un mini-salon de l'agriculture et un forum des métiers de demain. Reste à convaincre les visiteurs et surtout les exposants. La ville de Limoges et Pulss'Event tenait une réunion d'information ce lundi matin à la mairie. A huit mois de l'événement, c'est désormais une course et un marathon qui se tient pour les responsables de l'événement.