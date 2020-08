La Foire internationale de Caen maintenue en septembre malgré le Covid

La Foire Internationale de Caen qui doit se tenir cette année du 18 au 27 septembre aura bien lieu. Les organisateurs annoncent ce mardi avoir obtenu un avis favorable de la préfecture du Calvados.L'évènement attire chaque année plus de 100 000 visiteurs.

C'est une "excellente nouvelle" soupire l'organisateur de la Foire Internationale de Caen Paul Séchaud qui se dit "soulagé" . Il faut dire que l'annulation des foires de Chalons- en-Champagne et de Romans-sur-Isère récemment n'incitait pas à l'optimisme. La recrudescence des cas de Covid-19 engendrait l'incertitude quant à la tenue de l'évènement.

Des zones d'attente pour les visiteurs

La foire caennaise aura donc lieu mais avec un protocole sanitaire très strict. L'engagement, par exemple, qu'il n'y aura pas plus de 5000 personnes présentes simultanément sur les 70 000 m2 du parc des expositions. Avec la création de zones d'attentes pour les visiteurs aux entrées lorsque cette jauge sera atteinte. Ce qui se produit 3 à 4 fois seulement en 10 jours assurent les organisateurs. Port du masque obligatoire évidemment pour les visiteurs . Une quarantaine de distributeurs fixes de gel hydroalcoolique seront installés ainsi que des bacs à déchets spécifiques dédiés au Covid.

Des équipes renforcées

Le dispositif humain va également être renforcé avec des agents de sécurité formés au protocole spécifique mis en place cette année. Les équipes de nettoyage seront par ailleurs renforcées. En nombre, en multipliant par trois les passages et la désinfection des espaces fréquentés par les 100 000 visiteurs attendus. Les 350 exposants espérés vont également être mis à contribution en devant s'engager à respecter, sur chacun de leurs stands, un protocole sanitaire très strict. Pas question par exemple de distribuer à outrance des "goodies" comme les années précédentes. Il s'agit de trouver un juste équilibre pour que le dispositif sanitaire ne soit pas non plus "un frein au commerce" précise Paul Séchaud, le directeur général de Caen-Evènements . La Foire Internationale de Caen aura lieu cette année du 18 au 27 septembre.