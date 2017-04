La foire internationale de Clermont-Cournon mise sur l'évènementiel

La 40e édition aura lieu du 9 au 18 septembre prochain et réunira 500 exposants à la Grande Halle d'Auvergne. Pour endiguer une baisse constante de la fréquentation depuis cinq ans, la foire mise sur des évènements sportifs et festifs, mais aussi sur son exposition consacrée à San Francisco.

Après Cuba en 2016, c'est la ville de San Francisco qui sera à l'honneur de la 40e édition de la foire internationale de Clermont-Cournon en septembre prochain. Une exposition sera consacrée à la ville californienne et son célèbre Golden Gate. Mais la priorité des organisateurs n'est pas d'inciter les visiteurs à aller faire du tourisme sur la côte ouest des États-Unis. L'objectif premier est de les faire venir à la foire.

Attirer aussi des visiteurs plus jeunes

L'an dernier, moins de 134 000 personnes avaient arpenté les allées du parc des expositions. Une baisse de 10% par rapport à l'année précédente. En cinq ans, la foire a perdu 45 000 visiteurs. Une courbe préoccupante qu'il faut absolument redresser, voire inverser. D'autant que 77% des visiteurs y effectuent au moins un achat. L'enjeu est de taille.

Pinkapink, la nouvelle mascotte de la foire de Clermont-Cournon © Radio France - Claudie Hamon

Objectif : attirer des visiteurs plus jeunes, généralement plus enclin à aller prospecter sur internet que dans les allées des foires. Pour soigner et rajeunir son image, celle de Clermont-Cournon abat la carte du dynamisme. Avec Pinapink, sa nouvelle mascotte officielle, mais pas seulement... La 3e édition du grand trail sera organisé le 10 septembre avec trois distances au programme, mais aussi un challenge entreprises et une course d'obstacle pour les enfants.

Autre défi sportif : la ruée des fadas qui porte bien son nom. Une course déjantée de 6 km est programmée le 9 septembre autour du parc des expositions. Une trentaine d'obstacles à avaler et des passages dans la boue. 3 500 participants déguisés devraient y prendre part.

San Francisco, le rêve californien à la foire

Après Cuba l'an dernier, la foire traversera encore l'Atlantique cet automne, mais aussi tous les États-Unis, puisque les visiteurs iront jusque sur la côte ouest. Un tiers des 4 500 m2 d'exposition sera consacré à la ville de San Francisco. Des cultures amérindiennes à la Silicon Valley, la cité californienne vous fera voyager en restant à Cournon.