La foire internationale de Montpellier est annulée

La Foire Internationale de Montpellier n'aura pas lieu cette année. Ce jeudi , Occitanie Events, organisateur de de l’événement a pris la décision d'annuler la 72 ème édition qui devait se tenir du 9 au 19 octobre au Parc des Expositions de Montpellier-Pérols.

Avec le passage de la Métropole de Montpellier en zone d'alerte renforcée au covid 19 au moins pour 15 jours, la capacité d'accueil déjà réduite à 5000 personnes passe à 1000 visiteurs en simultanée sur le site .

"Cette nouvelle contrainte ne nous permet plus de maintenir cet événement" explique Occitanie Events dans un communiqué. L' an passé, la Foire internationale de Montpellier avait accueilli 534 exposants et 137 000 personnes sur 11 jours.