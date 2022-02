La Foire internationale de Nantes de retour après deux ans d'absence

La Foire internationale de Nantes est enfin de retour. Depuis le printemps 2020, elle a du être reportée à plusieurs reprises en raison de l'épidémie de Covid-19. Elle est reprogrammée du 2 au 10 avril au parc des expositions de la Beaujoire, sur le thème des "Secrets des légendes celtes".

à lire aussi Le public retrouve les grands salons au parc des expositions à Nantes avec Serbotel

300 exposants

Pour ces retrouvailles avec le public, 300 exposants sont attendus avec leurs stands d'équipement de la maison, du jardin, d'ameublement, de gastronomie ou encore de bien-être. Les organisateurs annoncent aussi qu'une grande place sera laissée à la mobilité, notamment autour des véhicules hybrides.

Féérique et magique

Et cette 88e édition promet aux visiteurs de les plonger dans les "Secrets des légendes celtes" avec une exposition sur plus de 1.000 m2 ! "On va proposer quelque chose de très festif, très féerique et magique", promet Mathieu Gaillard, le créateur de l’exposition. Il sera aussi possible de s'initier au football gaélique.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lors de sa dernière édition, la Foire de Nantes avait accueilli 58.000 visiteurs. L'entrée cette année est de 5 euros (4 euros en tarif réduit).