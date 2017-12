La folie des colis de Noël a commencé en Limousin

La vente en ligne continue à gagner du terrain. Plus de 70 % d'entre nous font tout ou partie de nos achats de Noël en ligne. Preuve en est la forte hausse du nombre de colis qui seront livrés durant ce mois de décembre.

Le père Noël est déjà au boulot ! Les achats de Noël ont commencé depuis quelques jours voire quelques semaines. Ça se voit dans les magasins et sur l'activité des transporteurs qui livrent à la fois les professionnels et nos colis commandés sur Internet. Géodis à Limoges par exemple voit son activité augmenter d'environ 15 % durant cette période.

50 colis par jour

Les sites de vente en ligne ne concurrencent certes par encore les magasins traditionnels. La Corrézienne en est l'illustration. Le site internet dédié à la vente de produits du savoir-faire corrézien, basé à Brive, a 8 ans. Mais depuis un peu plus d'un an c'est aussi un magasin physique à Brive. C'est ce dernier qui a la plus forte hausse de son activité durant ces fêtes avec 30 % voire plus de ventes supplémentaires explique la gérante Catherine Vaillant. "Sur le site nous avons environ 15 % de hausse". La hausse la plus spectaculaire se voit dans les relais colis. Celui du magasin Vival à Tulle tourne en général a une vingtaine de colis par jour. "Au plus fort dans quelques jours ça va faire 50 colis par jour, précise le gérant Philippe Besse. C'est le pic de l'année".