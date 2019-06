La fondation Abbé Pierre crée des logements sociaux dans l'Hérault

Solifap la société d'investissement de la Fondation Abbé Pierre va rénover sept logements à Sète et Montpellier pour en faire des logements sociaux. Il s'agit d'appartement issus du parc privé.L'offre de logements sociaux du parc public étant insuffisante pour répondre à la demande.

Hérault, France

"Donner une utilité sociale à votre épargne" c'est le slogan de Solifap, la société d'investissement de la Fondation Abbé Pierre. Solifap a été créée en 2014 avec l'aide d'AG2R La Mondiale pour soutenir les acteurs qui luttent contre le mal logement. En 5 ans, la société a déjà soutenu 105 projets et engagé près de 26 millions d'euros pour créer 165 logements.

Solifap propose aux particuliers de devenir actionnaires et d'investir ainsi dans l'achat ou la rénovation de logements anciens afin de les proposer ensuite à des familles modestes (via les AIVS agences immobilières associatives). "Les particuliers peuvent en contrepartie bénéficier d'une _réduction d'impôts de 18%"_précise Charles Le Gac directeur général de Solifap.

Charles Le Gac directeur général de Solifap

Un 5 pièces pour 650 euros/mois

Dans l'Hérault, Solifap va rénover sept logements. Six dans un immeuble rue Pierre Sémard à Sète et un grand appartement F5 de 102 mètres carrés situé rue Henri René près de la gare sncf à Montpellier. Cet appartement provient d'un don fait à la fondation Abbé Pierre. Les travaux vont durer plusieurs mois. Il sera ensuite proposé à une famille nombreuse pour environ 650 euros/mois. "C'est un produit rare dans la Métropole de Montpellier qui compte _33 000 logements sociaux occupés et 24 000 demandes en attente_" explique Sylvie Chamvoux-Maitre directrice de l'agence Occitanie de la Fondation Abbé Pierre.

Sylvie Chamvoux directrice de l'agence Occitanie de la Fondation Abbé Pierre

La cuisine de l'appartement avant la rénovation © Radio France - Sébastien Garnier