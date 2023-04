La fondation Abbé Pierre invite les propriétaires à faire du logement social

Le mal-logement est un problème dont on continuera d'entendre parler, en France et dans l'Hérault. La fondation Abbé Pierre publie ce mardi 18 avril un rapport régional sur l'habitat indigne en Occitanie et sa directrice Sylvie Chamvoux est claire : "les chiffres sont comme d'habitude : alarmants ! et même plus que d'habitude". En cause, le manque de logements sociaux dans l'Hérault. En 2022, à peine 13% des demandes ont reçu une réponse favorable. Solution de replis : des appartements privés, souvent trop petits ou insalubres. Dans le parc privé, près de la moitié des locataires seraient éligibles aux logements sociaux.

Les habitats indignes : pas seulement les appartements

La fondation Abbé Pierre met l'accent sur l'habitat indigne. Si on pense tout de suite à des appartements trop petits, insalubres ou indécents, il n'y a pas que ça. Dans son rapport régional de 35 pages, la fondation met en lumière des témoignages de personnes qui vivent dans des cabanes, des caravanes ou encore des bidonvilles. En 2022, plus de 500 Héraultais habitaient dans des bidonvilles, dont 234 enfants.

Une des solutions : le conventionnement des logements privés

Pour lutter contre le mal-logement, la fondation Abbé Pierre essaye d'activer plusieurs leviers. Et parmi eux, le conventionnement des logements privés. Dans plusieurs collectivités locales héraultaises, la fondation incite les propriétaires à rénover leur logement, occupé ou vacant. Le but : le transformer en logement social, et permettre au maximum de familles d'être logées. Autre impact positif, pour la planète : en réhabilitant des appartements vacants, on évite de construire du neuf et d'artificialiser les sols.

Mais tout ce travail prend du temps : en 2022, seuls 200 logements privés ont été conventionnés dans l'Hérault. Il y a donc un travail d'information à faire auprès des élus et des propriétaires. Conventionner un appartement ou une maison en logement social présente plusieurs avantages : des aides de l'état pour les travaux, une déduction d'impôt, et surtout permettre à une famille modeste de se loger dignement.

La fondation Abbé Pierre reste optimiste pour continuer d'aider les familles les plus précaires, et note une prise de conscience des collectivités et des élus locaux pour travailler sur la question du logement. Un appel est aussi lancé au gouvernement pour faire de la politique du logement une de ses priorités.