La Fondation du patrimoine et AirBnB soutiennent le projet de ressourcerie à Sully-sur-Loire

"L'ancienne halle de fret de Sully-sur-Loire démarre sa seconde vie" disait l'association Sully Récup'Recycle en juillet dernier, sur sa page facebook, à l'occasion d'une grande braderie organisée pour récolter de l'argent pour financer son projet de restauration du bâtiment et de création d'une ressourcerie. Ca n'est qu'un début, le chantier bat son plein désormais, et une ouverture fin 2023 est envisagée.

Ce samedi et ce dimanche 26 et 27 août, c'est un chantier participatif qui est organisé sur le site de l'ancienne halle. Chacun apporte son aide, ses compétences, comme Alain, 62 ans, habitant de Sully-sur-Loire. "Participer à ce projet là, c'est intéressant pour pleins d'aspects: il y a l'aspect technique, mais aussi l'aspect humain et associatif", nous dit-il. "Mettre la main à la patte, ça nous permet aussi de s'approprier l'endroit. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, et de venir profiter de ce nouveau lieu de vie."

Alain et Isabelle sont bénévoles aux chantiers participatifs de la ressourcerie. © Radio France - Clotilde Nogues

Cet esprit associatif est un des critères qui a poussé la Fondation du patrimoine, qui soutient déjà cette initiative, à proposer à AirBnB de la retenir pour bénéficier de son action de mécenat en soutien au développement économique et touristique dans les territoires ruraux. A ce titre, il est un des deux projets retenus dans le programme pour 2023 et recevra une dotation de 20 000 euros.

Un projet destiné à dynamiser l'économie locale

Le géant américain de la location saisonnière a confié à la fondation qui défend les projets de préservation du patrimoine en France, un fonds de 5,6 millions d'euros, destiné à soutenir des projets en zone rurale ou dans des petites villes de moins de 20 000 habitants.

C'est le cas de Sully-sur-Loire. Mais le projet de l'association Sully Récup'Recycle coche aussi un autre critère posé par le mécène : "le groupe souhaite vraiment financer des projets qui dynamisent le tourisme, c'est une condition importante" explique Ludivine Hubert, chargée de mission, responsable régionale à la Fondation du patrimoine Centre Val de Loire.

Car au-delà de son interêt architectural, cette halle de fret ferroviaire de Sully-sur-Loire, représentative des bâtiments construits par la Compagnie Paris-Orléans à la fin du XIXème siècle, a aussi un intérêt social et économique. "On a compris depuis plusieurs années que restaurer le patrimoine n'a pas d'intérêt s'il n'est pas vivant explique Ludivine Hubert*. "Si on le restaure avec une volonté de le faire vivre, les gens se sentent plus impliqués, intéressés. Ce projet de ressourcerie va forcément faire vivre le tissu local et profiter aux habitants".*