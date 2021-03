La fondation du PSG offre un nouveau solidaribus et renforce son action avec le Secours Populaire du 91

C'est dans la zone industrielle de Tigery que la fondation du PSG et le secours populaire de l'Essonne nous ont donné rendez-vous. Là, sur le parking d'un hôtel social aux murs décrépis, les enfants courent, crient, jouent en participant à des ateliers (foot, hand, rugby) installés par la fondation du club parisien. De leur côté, les parents discutent en attendant que les bénévoles du "secours pop" installent les tréteaux et ensuite les denrées à distribuer.

Vers 14h30, un minibus arrive sur le parking, Ander Herrera en descend. Le milieu de terrain du PSG vient aider les bénévoles pour distribuer de la nourriture et des produits de premières nécessités aux bénéficiaires de cet hôtel social qui héberge une cinquantaine de familles (de Géorgie, du Sénégal ou encore du Ghana).

Très vite le milieu espagnol du PSG met la main à la pâte. Il distribue, des oranges, du dentifrice, des brosses à dents. Il pose aussi beaucoup de questions aux bénévoles. Leïla est bénévole au secours populaire du 91, elle a apprécié la simplicité et la curiosité du joueur parisien :

Il a fait une distribution avec le soucis de bien faire avec de la bonne volonté. On le prend dans l'équipe avec plaisir... deux fois par semaine sans problème (sourire) ! Pour les bénéficiaires, d'avoir de l'animation, des sourires et des gens qui ont pignon sur rue qui s'intéressent à eux s'est encore plus beau. Aujourd'hui on a vu des étoiles dans les yeux des enfants et des parents aussi. Habituellement se sont des personnes qui se cachent mais là aujourd'hui, ils ont l'impression d'exister.