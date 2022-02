La fonderie Aubert & Duval passe dans le giron d'Airbus et Safran

Airbus, Safran et un fond d'investissement ont signé un accord avec le groupe minier et métallurgique Eramet en vue d’acquérir le métallurgiste Aubert & Duval, notamment implanté à Pamiers (Ariège). Les trois partenaires espèrent en faire un champion national sur le marché mondial de l’aéronautique.

La fonderie Aubert & Duval de Pamiers en Ariège passe dans le giron d'Airbus et Safran. Plus de cinq mois après l'incendie de l'usine, cette acquisition permettrait à Airbus et Safran, ainsi qu’aux autres clients d’Aubert & Duval, de sécuriser leur approvisionnement stratégique et le développement de nouveaux matériaux destinés aux programmes d’avions et de moteurs civils et militaires, actuels et futurs. Cette opération s’intègre aux initiatives de soutien à l’ensemble de la filière aéronautique française prises ces dernières années, notamment la création du fonds Ace Aéro Partenaires, géré par Tikehau Ace Capital, avec l’appui de l’Etat français.

Pour rappel, Aubert & Duval est un fournisseur stratégique de matériaux et pièces critiques pour des industries particulièrement exigeantes, notamment l’aéronautique, la défense et le nucléaire. La société réalise un chiffre d’affaires d’environ 500 millions d'euros et emploie 3.600 collaborateurs, dont la plupart sont en France. Sa forte compétence dans les aciers spéciaux et les superalliages, ainsi que son expertise plus récente de la filière titane, sont essentiels aux produits des filières aéronautique, du transport, de l’énergie et de la défense.

"Créer un champion national sur le marché de l’aéronautique"

Pour Olivier Andriès, directeur général de Safran, « Aubert & Duval est un fournisseur historique de Safran qui possède un savoir-faire technique unique en Europe. Sa reprise assurera une souveraineté nationale à nos programmes stratégiques de moteurs disruptifs civils et militaires. Grâce à ses compétences industrielles dans le domaine métallurgique, Safran assurera le rôle principal dans la direction opérationnelle de la société. Le projet de transformation prévu permettra de renforcer la confiance des clients et de créer un champion national dont la forte base industrielle française sera capable de servir le marché mondial de l’aéronautique. »

« Notre secteur, qui émerge tout juste de la crise du Covid, a besoin d’un partenaire solide pour accompagner l’augmentation de la production et préparer les prochaines technologies du secteur », précise pour sa part Guillaume Faury, président exécutif d’Airbus. « La reprise de la société couplée à un ambitieux plan de transformation devra permettre de restaurer l’excellence opérationnelle et la confiance du marché vis-à-vis d’Aubert & Duval. »

« Cette acquisition est un message fort et encourageant sur l’accélération de la restructuration, de la transformation et de la consolidation de la filière aéronautique », ajoute Marwan Lahoud, président de Tikehau Ace Capital.

L’opération est soumise à la consultation des instances de représentation du personnel et aux autorisations réglementaires. Sa finalisation est attendue au quatrième trimestre 2022. Dans le cadre de cette opération, une action spécifique a été instituée par l’Etat au capital d’Eramet, protégeant certains actifs stratégiques détenus par Aubert & Duval. Cette action spécifique sera remplacée par une action de même nature au sein d’Aubert & Duval à la réalisation effective de la transaction.