La fonderie Constellium d'Ussel mis en vente en raison d'une restructuration de l'entreprise

L'entreprise Constellium basée à Ussel (Corrèze) va être vendue. Les 270 salariés l'ont appris lors d'un comité social et économique (CSE), jeudi 22 septembre. Une décision qui suscite inquiétude et incompréhension, d'autant que le carnet de commandes est plein selon la CGT. "La stupéfaction a été énorme d'apprendre la mise en vente de Constellium qui est l'un des plus gros employeurs de la ville" explique Patrick Courteix de l'union locale de la CGT à Ussel.

La direction justifie cette vente à une restructuration et souhaite se recentrer sur ses autres activités, le laminage et le filage. Selon Patrick Courteix, le laminage et le filage "sont sûrement plus rentables pour Constellium puisque la fonderie fonctionne au gaz et avec la hausse des prix de l'énergie, ça peut vite devenir compliqué".

Désormais, les salariés sont dans l'attente de plus d'informations afin d'en savoir plus sur leur avenir. A la CGT, on se prépare à l'organisation d'un éventuel mouvement social : "On va se battre pour que si repreneur il y ait, on puisse garder tous les emplois. Il faut que tout le monde se serre les coudes... Autant les salariés que les Usselois".

Les premières visites sont prévues pour la semaine prochaine. En 2013, l'entreprise avait déjà envisagé la vente du site d'Ussel pour ces mêmes raisons de restructuration.