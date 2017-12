Égletons, Ussel, Corrèze

C'était le 4 octobre dernier. Emmanuel Macron répondait à Alain Rousset, le président de la région Nouvelle Aquitaine qui lui disait qu'à Ussel la fonderie Constellium peinait à recruter. "Au lieu de foutre le bordel, ils feraient mieux d'aller voir là-bas". "Ils" se sont les salariés de GM&S qui s'étaient déplacés en masse pour demander au chef de l’État de ne pas les laisser tomber.

96 CV pour 18 postes

La petite phrase avait fait le buzz. Une provocation, pour les GM&S. Les salariés de l'entreprise de La Souterraine avaient répondu, très énervés, qu'Ussel est à 225 kilomètres de chez eux. Or depuis à Constellium reconnaît le directeur de la fonderie Jean-Baptiste Foisel les CV sont arrivés vraiment plus nombreux. 96 exactement pour les 18 postes ouverts. "On n'avait pas autant de candidatures avant". Et les kilomètres n'effraient pas tout le monde. Certains CV proviennent de Brive, Limoges, Périgueux.

Un ancien de GM&S !

Et, comble de l'ironie, un CV a été envoyé par un ancien salarié de GM&S. "Une candidature très intéressante", précise Jean-Baptiste Foisel, qui vante lui-même les efforts consentis par ce candidat. Entre les 225 kilomètres qu'il devra faire tous les week-ends entre La Souterraine et Ussel, le logement qu'il doit prendre à Ussel pour la semaine, il devra débourser 6500 euros par an. Alors le directeur de Constellium renvoie la balle dans le camp d'Emmanuel Macron en posant la question des aides publiques à la mobilité.