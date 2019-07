La Fonderie Fonte tourne au ralenti à Ingrandes-sur-Vienne

Deux mois après le rachat des Fonderies du Poitou, le groupe Liberty House a lancé les négociations annuelles obligatoires sur les salaires. Insatisfaits des premières propositions de la direction, une partie des salariés ont débrayé, notamment à la Fonte, et sont en grève.

Ingrandes - France

Une quarantaine d'ouvriers de l'usine Liberty Foundry Poitou à Ingrandes-sur-Vienne ont stoppé le travail depuis 13h ce lundi. C'est la moitié des équipes de production présentes sur les lignes. La fabrication des carters est donc perturbée. Le syndicat CGT appelle à maintenir le débrayage jusqu'à ce soir 21h. Des collègues de l'usine Aluminium se sont joints à cette interruption. Ce mouvement, le premier depuis la reprise, intervient en pleine négociations annuelles obligatoires (NAO).

"On est loin du compte" pour la CGT

La direction de Liberty House propose une hausse de 0,4% pour l'augmentation générale, 0,2% pour l'augmentation individuelle et 0,05% pour la revalorisation femmes/hommes. "On est loin du compte. Ce n'est clairement pas assez. On demande une augmentation au moins égale à l'inflation, soit 1,6 %. Ce n'est pas parce qu'on vient d'être repris que l'on va accepter n'importe quoi" explique Thierry Waye, délégué CGT à la Fonte.

Les négociations doivent se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine.