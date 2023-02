La fonderie orléanaise SIFA Technologies doit cesser son activité le 28 février prochain

"On avait beau s'y attendre depuis que la liquidation judiciaire de la Sifa a été prononcée en novembre dernier, quand on entend ces mots, c'est dur" confie Loïc Beury, le représentant du personnel de la fonderie orléanaise après l'audience au tribunal de commerce d'Orléans, ce mercredi 22 février. Ces mots, c'est la cessation d'activité prononcée par la justice. Plus rien ne sortira de l'usine du sous-traitant automobile qui emploie 78 salariés, à partir du 25 février prochain.

En novembre 2022, les dirigeants de la Sifa avaient déposé le bilan , et la liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité de trois mois avait été décidée par le tribunal de commerce, dans l'espoir de trouver un repreneur. Mais dans un contexte "d'explosion des coûts de production en raison de la crise énergétique, on n'en a pas trouvé" explique le directeur général de l'entreprise Julien Barbrault. "On a tout tenté, et ça n'est pas la Sifa qui était en cause, on aurait pu se renouveler dans de nombreux domaines, avec nos compétences. Mais le contexte économique pour notre industrie, fortement énergivore, est très défavorable. Et il y avait de fortes réticences à se lancer dans ce genre de projet aujourd'hui".

"C'est une entreprise créée en 1936 à Orléans qui s'arrête aujourd'hui"

Loïc Beury et ses collègues montrent du doigt, eux, le constructeur automobile Renault, leur principal client. "On en veut beaucoup à Renault. Quand vous travaillez à 98% pour un client et qu'il retire ses commandes, c'est la fin d'une entreprise". Il ajoute : "pour beaucoup de salariés, qui ont passé leur vie dans cette entreprise, c'est vraiment très dur. Ils laissent une vie derrière eux, des savoir-faire, de la sueur, parfois des larmes. C'est une entreprise créée en 1936, avec des hauts et des bas, qui s'arrête aujourd'hui". Les 78 salariés, dont la moyenne d'âge est de 54 ans, ont pour certains passé plus de 30 ans à la Sifa, et traversé déjà des crises et des difficultés financières.

C'est bien sûr les changements que connaît le secteur de l'industrie automobile qui sont avancés pour expliquer la fin de l'activité de la Sifa aujourd'hui. Mais l'entreprise a connu de nombreuses crises, déjà, par le passé. La dernière, c'était en 2016, un placement en redressement judiciaire qui avait mené à la reprise de la Sifa par le groupe Alty Industry, dans lequel on retrouvait les précédents actionnaires. A l'occasion de cette reprise, les salariés avaient accepté de renoncer aux 35 heures, dans le cadre d'un accord de compétitivité.

Jusqu'à 700 personnes travaillaient à la Sifa dans les années 2000

Cette fois c'est bel et bien terminé pour les salariés. Un plan de sauvegarde de l'emploi va être mis en place, avec un accompagnement vers des formations ou des emplois dans le cadre d'un "fonds automobile" financé par plusieurs constructeurs et par l'Etat. "Mais pour beaucoup, c'est une vie qui s'arrête" rappelle Loïc Beury. Dans les années 2000, l'usine Sifa Technologies a compté jusqu'à 700 personnes sur son site, au sud de la métropole d'Orléans.