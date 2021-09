La fonderie Paccard, entreprise familiale depuis 1786, a conclu le plus gros marché de son existence, avec une université américaine, celle de Tampa, en Floride.

La fonderie Paccard signe son plus gros contrat avec une université de Floride

C'est un record surtout au niveau financier pour la fonderie de cloches Paccard : plusieurs millions d'euros sont en jeu dans ce contrat, qui est désormais le plus gros jamais signé l'entreprise familiale.

La plus grosse cloche du futur édifice pèse entre deux et trois tonnes. © Radio France - Lou Momège

Dans le courant de l'année 2022, l'université de Tampa, en Floride, devrait recevoir une sculpture de 32 mètres pour 85 tonnes dotée de 63 cloches, tout droit venue de Haute-Savoie. Pour Anne Paccard, ce projet est une véritable aubaine : "C'est un contrat très important pour nous, puisqu'il nous assure au moins trois ans de travail."

Un contrat bénéfique en temps de Covid-19

D'autant plus que tout a été signé fin 2018, avant l'arrivée de la pandémie et de ses complications. La fonderie propose alors aux clients américains d'immobiliser dès le départ les matières premières (le bronze, l'inox...), et ces derniers acceptent. Une décision salvatrice, surtout avant l'arrivée du Covid-19. Le président de la fonderie, Philippe Paccard explique :

On était extrêmement contents que ce projet se réalise dans cette période un peu troublée, puisque cela nous a permis de traverser la crise sanitaire sans difficulté. On a continué à travailler, on ne s'est jamais arrêtés."

Selon Philippe Castor, le directeur financier engagé spécialement pour le projet Tampa, la charge de travail de l'entreprise est même "dans le rouge" depuis presque trois ans. Car en plus de la structure de cloches pour l'université américaine, la fonderie continue de travailler pour ses autres clients. Un challenge pour l'instant relevé par l'entreprise savoyarde.