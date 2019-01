La fonderie Sival cherche 500 000 euros par le financement participatif

Eu, France

Opération séduction pour la fonderie Sival, sur la commune d'Eu ! Ce vendredi 18 janvier, elle a ouvert ses portes pour une petite visite dans la matinée. Un moyen de découvrir les coulisses de cette usine, spécialisée dans les pièces en aluminium pour les trains ou les avions.

Un four à 800 degrés ! C'est là-dedans que Jacob chauffe l'aluminium qui sert à la confection des pièces de Sival. © Radio France - Simon de Faucompret

Financement participatif pour trouver 500 000 euros

Une vingtaine d'industriels y a assisté, certains par curiosité, d'autres avec un but plus précis. "Je viens en tant que potentiel investisseur", révèle David Honoré, gérant d'une société de conseil locale. En effet : Sival a lancé une campagne de financement participatif début décembre 2018. L'objectif : récolter 500 000 euros "pour accompagner notre croissance et notre redressement industriel", précise Lionel Vicq, directeur de l'usine depuis 2015.

La campagne va durer au moins jusqu'au mois d'avril. N'importe qui peut y participer en se rendant sur le site Internet de la fonderie Sival. Chaque action coûte 12,50 euros.