La forêt communale d'Auxonne a rapporté près de 600 000 euros à la ville en 2022

La forêt peut rapporter gros ! En 2022, la ville d'Auxonne a empoché un beau pactole d'environ 600 000 euros grâce à des ventes de bois de sa forêt communale. Chaque année la ville, en partenariat avec l'ONF, vend ce bois. Habituellement, le montant total sur une année tourne autour des 200 000 euros. Mais en 2022, c'est donc le triple, notamment parce que les prix du bois se sont envolés. Ces bois coupés et vendus sont judicieusement sélectionnés et participent à l'entretien de la forêt. Une autre pratique marche d'ailleurs très fort à Auxonne dans ce sens, l'affouage.

ⓘ Publicité

loading

Des ventes records

Un montant de 600 000 euros qui peut étonner, mais le maire d'Auxonne, Jacques-François Coiquil, a une explication finalement très simple. "Les cours du bois ont été assez assez élevés, pour toutes les essences. C'est principalement le marché qui a permis cette hausse de résultat", explique l'élu. 600 000 euros qui vont avoir une vraie utilité, l'argent devrait être réinvesti dans la forêt, notamment dans la replantation.

Pour le maire, il est essentiel de s'occuper de cette forêt, surtout quand on sait que la forêt communale la plus grande de Bourgogne, c'est justement celle d'Auxonne. "Quand on voit le réchauffement climatique qui fragilise principalement nos forêts, il est important de continuer à investir dedans, raconte Jacques-François Coiquil. Ce n'est pas simplement un outil qui nous permet d'avoir des fonds, mais c'est aussi pour les générations futures un exercice récurrent de replantation." De l'argent qui vient de la forêt et qui y retourne. Mais il ne va pas falloir trop s'y habituer, la maire d'Auxonne s'attend à un résultat qui va revenir dans la norme pour 2023 autour de 140 000 euros brut.

L'affouage, pour nettoyer la forêt

Le bois abattu et vendu par la commune est sélectionné avec l'Office National des Forêts. Les arbres ne sont pas choisis au hasard. On coupe notamment ceux qui sont à maturité ou ceux qui gène d'autres congénères. Ces coupes permettent, selon l'ONF**, un rééquilibrage et un nettoyage de la forêt**. Ce nettoyage est aussi fait grâce à l'affouage. Il s'agit d'une autre pratique qui est gérée par des personnes de la commune qui s'inscrivent. Elles peuvent alors couper du bois dans la forêt communale, un bois, là aussi sélectionné.

"L'affouage est un travail rude, détaille Jacques-François Coiquil. Les affouagistes arrivent avec leur matériel, ils sont là pour couper les arbres marqués par l'ONF et ça permet un entretien de la forêt récurrent. En récompense du travail effectué, ils peuvent récupérer le bois pour se chauffer et pour en profiter à titre personnel." Cette année, le maire n'a pas encore pu décompter le nombre d'affouagistes, mais il assure que les demandes ont explosé en raison de la crise de l'énergie.