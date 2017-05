La formation, une clef pour s'ouvrir des portes vers l'emploi

Pôle Emploi et la Région Bretagne organisent jeudi 4 mai à Rennes, un Forum de la formation. Selon la Région, 65% des demandeurs d'emploi ayant suivi une formation, ont trouvé du travail au bout de 6 mois.

La formation pour accéder à l'emploi... pour poser son projet professionnel

Dans le Pays de Rennes 60%, des personnes ayant suivi une formation prescrite par Pôle Emploi, trouvent un CDD à la sortie. La reprise d'emploi en CDD de plus de 6 mois ou en CDI est de 30% selon Frédéric Mangelinck, directeur de Pôle Emploi Rennes centre.

Des métiers pas encore créés

Dans le bassin rennais, le numérique est sans doute le secteur le plus dynamique. Mais c'est aussi un secteur qui nécessite des compétences particulières et donc des formations dans des domaines très vastes.

Pour s'assurer que les formations correspondent au mieux aux besoins des entreprises, Pole Emploi et le Conseil Régional travaillent avec les branches, afin de déterminer les compétences recherchées. Aux organismes de formation d'être le plus réactif possible. À Pôle Emploi d'aider et financer ensuite l'adaptation aux postes. Par exemple, dans le secteur du numérique plus qu'ailleurs, "les métiers de demain ne sont pas encore créés", selon Frédéric Mangelinck.

Les projets de recrutement en Bretagne en 2017 📣 Plus d'information 👉 https://t.co/Igy3NLWYbx 4/4 pic.twitter.com/D12EUuEEYV — Pôle emploi Bretagne (@Pole_Emploi_BZH) April 24, 2017

Embauchés pendant la formation

Les secteurs de l'agriculture et du bâtiment recrutent aussi beaucoup, mais ils attirent moins que le numérique, la faute souvent à une mauvaise image. L'exemple du métier de solier est typique. Lors d'une session récente, les 5 candidats étaient déjà quasiment embauchés à mi-parcours de leur formation, explique Frédéric Mangelinck. C'est pourquoi, en amont des formations, des ateliers de découverte de métiers sont organisés.

Une vingtaine d'organismes de formation

Ce forum de la formation organisé par Pôle Emploi et la Région Bretagne se déroule ce jeudi 4 mai au CRIJ (Métro Charles de Gaulle) de Rennes, de 9h à 17h. Une vingtaine d'organismes de formation seront présents, dans des domaines aussi variés que le transport, la logistique, l'audiovisuel, la sécurité, l'agriculture, le bâtiment, les travaux publics, les métiers de la petite enfance, ou bien sûr, le numérique.

Pensez à vous munir de plusieurs exemplaires de votre CV !