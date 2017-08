La Fourme d'Ambert arrive à Rock en Seine cette année !

C'est le week-end des FourmoFolies à Ambert! 80 exposants, une ferme à ciel ouvert avec plus de 100 animaux, des animations et des concerts. Un avant goût des festivals. La Fourme d'Ambert est présentée pour la première fois cette année à Rock en Seine.

Les FourmoFolies d'Ambert sont l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce fromage AOP d'Auvergne. Cette année, la Fourme va être présentée au festival de musique Rock en Seine à Paris. Dans trois semaines, au cœur du parc de Saint-Cloud. Et ce n'est pas la première fois que la Fourme parcours les festivals : "On a proposé des dégustations à Europavox à Clermont-Ferrand" explique Aurélien Vorger, le directeur du Syndicat de la Fourme d'Ambert "mais aussi la fabrication de Fourme. Le petit jeune de 18 ans, on pourrait se dire qu'il ne viendra pas pour ce fromage mais au contraire. On va lui faire des tapas, il va se dire "Ho mais c'est bon ça!" et il va goûter la Fourme nature, se dire que c'est pas mal et le tour est joué!"

Le stand de la Fourme d'Ambert qui sera présent à Rock en Seine - Fany Boucaud

Nous allons être le seul stand à présenter une AOP et le seul à présenter un fromage" Aurélien Vorger

Des recettes rapides et faciles à refaire

Le chef Thierry Chelle du restaurant les Copains à Ambert en pleine préparation de tapas - Fany Boucaud

Et pour réussir à faire venir du monde sur le stand, des dégustations gratuites et des recettes faciles à refaire : "Son atout, c'est sa douceur. Des petits curry de gambas à la Fourme d'Ambert, des feuilletés banane/fourme mais aussi un cake à la myrtille et à la fourme, c'est parfait en plus pour l'été!" s'exclame le chef de cuisine Thierry Chelle, du restaurant les Copains à Ambert. "On a une clientèle qui rajeunit d'années en années. Pleins de jeunes, curieux, qui nous disent que ce fromage était trop vieux, qui goûtent en tapas, parce que c'est très à la mode aujourd'hui. Et ils adorent!"

C'est l'ancien chef étoilé, David Faure, qui proposera des démonstrations de cuisine à l'azote autour de la Fourme d'Ambert. 200 kg de Fourme vont être déguster lors des trois jours de festival.

La Fourme d'Ambert en chiffres

• La Fourme mesure 19 cm de haut pour 13 cm de diamètre

• 19 litres de lait / fourme de 2,2 kg environ

• 27% de matière grasse / 100 g de produit fini

• Près de 5.200 tonnes produites chaque année

• 28 jours d'affinage au minimum

• Près de 60 millions de litres de lait collectés par an

• 1.100 producteurs de lait

• 7 fromageries et 4 producteurs fermiers

• Plus de 400 emplois liés à l'AOP dans la zone de production