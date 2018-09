Orléans, France

Ils sont 9 dont 8 commerciaux et une femme de ménage. Ils ont été successivement les salariés d'un courtier de la Chapelle St Mesmin (Jean-Marie Reuillon), puis d'un Groupement d'intérêt économique, le GIE Centre, présidé par le même courtier bien qu'il fût décédé, et enfin par la société Jacklot, basée près de Chartres, et dirigée par un courtier, François Le Sage. L'activité a toujours été la même : placer chez les buralistes les produits de la Française des Jeux, loto et jeux de grattage.

Malgré les employeurs successifs, ces salariés n'ont jamais signé d'avenant à leur contrat de travail et quand ils s'en sont étonnés et qu'ils ont réclamé l'élection de délégués du personnel, ils ont été licenciés économiques en 2017... Un licenciement qu'ils estiment abusifs, et pour lequel ils réclament que soit aussi reconnue la responsabilité de la FDJ dans cette affaire : "J'ai travaillé, de fait, pendant plus de vingt-cinq ans pour la Française des Jeux, témoigne l'un de ces salariés sous couvert d'anonymat. Au début, on n'avait que le département du Loiret, puis une partie du Loir-et-Cher. On a participé à l'implantation des points de vente et au développement du chiffre d'affaire. Même si on était employé par le courtier, on travaillait pour la Française des Jeux qui gérait tout en sous-main, c'est clair ! Mais c'est David contre Goliath..." Témoignage à écouter ici :

Me Pascal Lavisse, l'avocat qui défend ces salariés, a donc plaidé ce matin devant le Conseil de Prud'hommes d'Orléans que les licenciements soient annulés et que la Française des Jeux soit reconnue comme co-employeur. Il demande qu'un expert judiciaire soit nommé pour calculer le montant du préjudice de ses clients.

Ce dossier, c'est comme le Canada Dry"

"C'est un dossier monté de toute pièces, on vous raconte des carabistouilles", répond Me Anne Robert-Casanova, l'avocate de la société Jacklot : "M. Le Sage n'est pas manipulé par la FDJ, il prend ses décisions seules. Du fait de changements dans la stratégie commerciale de la FDJ, il a dû réorganiser sa société pour préserver sa compétitivité, ce qui justifie les licenciements." Dossier purement "fantaiste", renchérit Me Béatrice Brugués-Reix, l'avocate de la FDJ : "C'est comme le Canada Dry, ça a la couleur du co-emploi mais ce n'est pas du co-emploi". Et d'expliquer que la Française des Jeux a le droit d'avoir une politique commerciale en s'appuyant sur des intermédiaires pour distribuer ses produits, "exactement comme Chanel le fait chez Sephora ou Marionnaud". "Cette affaire n'a qu'un seul but, faire le buzz", a conclu l'avocate, s'étonnant de la présence de journalistes dans la salle d'audience - rappelons que les audiences du Conseil de Prud'hommes sont publiques. Le jugement a été mis en délibéré au 15 janvier 2019.