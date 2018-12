La Française des Jeux recherche le Tarasconais qui a gagné un million d'euros

La Française des Jeux lance un avis de recherche. Le Gagnant de l'Euro Million My Million du 6 novembre dans les Bouches-du-Rhône n'a plus que 9 jours pour se faire connaitre. Le joueur en question a validé son reçu au Tabac presse Capelle à Tarascon.

Tarascon, France

Il a gagné un million d'euros le 6 novembre mais ne s'est toujours pas manifesté. La Française des Jeux lance un avis de recherche pour retrouver le joueur qui a validé son reçu de jeu à Tarascon et qui a remporté 1 000 000 euros au tirage My Million du 6 novembre 2018. Le chanceux n'a plus que 9 jours pour se manifester. Après le 5 janvier minuit passé, il sera trop tard.

L'heureux élu a jusqu'au 5 janvier minuit pour se faire connaître

Exceptionnellement, la Française des Jeux communique la ville et le lieu de vente du billet "afin de donner au gagnant toutes les chances de se reconnaître et ainsi de se faire connaître". Il s'agit donc du Tabac presse Capelle, 11 cours Aristide Briand à Tarascon dans les Bouches du Rhône. Le code gagnant My Million est le HF 704 1243. Si vous êtes l'heureux élu, vous pouvez appeler le Service Clients FDJ au 09 69 36 60 60. Il s’agit du 25e gain My Million remporté dans les Bouches-du-Rhône depuis le lancement de My Million.