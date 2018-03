Orléans, France

En 2014, la Française des jeux a décidé d'internaliser une grande part de son activité commerciale et territoriale : elle a résilié les contrats d'un bon nombre des courtiers-mandataires qui géraient jusqu'alors les commandes de ses détaillants, et a créé à la place une filiale dédiée, la Française de Patrimoine.

9 commerciaux licenciés...

En revanche, dans la région orléanaise, la Française des jeux a gardé son ancien système d'organisation : elle ne traite pas directement avec les bureaux de tabac et les maisons de la presse qui vendent ses produits - loto et jeux de grattage - mais passe toujours par un courtier, qui touche une commission. Actuellement ce courtier, c'est François Le Sage, sa société s'appelle Jacklot, elle est basée en Eure-et-Loir à Dammarie près de Chartres, et elle s'appuie sur une équipe de commerciaux. 9 d'entre eux ont été licenciés pour motif économique en 2016 ou 2017 selon les cas. Des licenciements que conteste leur avocat Me Pascal Lavisse, qui veut aussi faire reconnaître la responsabilité de la Française des Jeux : "La Française des jeux créé une interface par des courtiers (qu'elle est en cours d'éliminer d'ailleurs) ; les salariés travaillent pour des courtiers sous une régime juridique moins favorable en salaires et en avantages que d'autres salariés employés directement par la Française des jeux et qui effectuent le même travail."

... et qui ont travaillé pendant 3 ans pour un courtier décédé !

Particularité de ce dossier : avant de dépendre de Chartres, ces commerciaux travaillaient pour un courtier basé à la Chapelle St Mesmin, Jean-Marie Reuillon, décédé en février 2009 ; or, 3 ans après le décès, leur contrat courait toujours, et ils étaient rémunérés : "Pendant les trois ans où un mort était l'employeur, qui donnait des ordres ? s'interroge Me Lavisse. Qui envoyait des documents, qui faisait tenir la comptabilité, si ce n'est la Française des Jeux ?" L'avocat réclame donc que la Française des jeux soit reconnue comme co-employeur dans cette affaire et qu'elle indemnise ces 9 commerciaux, âgés de 45 à 55 ans, et qui cumulent 15 à 32 ans d'ancienneté... "En fait, aucune décision n'est prise par le courtier sans que la Française des jeux n'intervienne, souligne Me Lavisse, le lien de subordination est pour nous évident. Aujourd'hui, mes 9 clients sont tous à Pôle Emploi. Ils ont tout de même été licenciés par un courtier qui a un chiffre d'affaire annuel de plus de 260 millions d'euros, et qui travaille pour une entité publique dont le chiffre d'affaire atteint 15 milliards d'euros par an : et l'Etat va nous dire qu'il faut préserver l'emploi ?" Interview de Me Pascal Lavisse à écouter ci-dessous :

"C'est à chaque fois la Française des jeux qui en réalité donne les ordres" - Me Pascal Lavisse Copier

De son côté, la FDJ répond que cette affaire de licenciements ne la concerne pas car "la société Jacklot est une société indépendante avec ses propres salariés". La semaine dernière, l'audience de conciliation devant le Conseil des prud'hommes n'a rien donné, il y aura donc un procès prévu en septembre à Orléans.