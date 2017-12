La France a la fiscalité la plus élevée de l'UE, mais cela profite à ses citoyens

La France est le pays européen dont le niveau de fiscalité est le plus élevé. Une première place liée aux cotisations sociales et au fort taux d’imposition sur les entreprises. Mais les particuliers s'en sortent plutôt bien. D'autant plus qu'une part importante sert à financer les services publics.

Si la France peut offrir un modèle social que la plupart des Européens nous envient, c'est notamment parce qu'elle le finance par une fiscalité plus importante que dans d'autres pays. Selon Eurostat, elle est même la plus élevée de l'Union (47,6%), devant le Danemark et la Belgique. Dans un rapport publié par l'OCDE le mois dernier nous arrivions deuxième derrière les Danois. Le mode de calcul est un peu différend, mais il consiste à additionner impôts et cotisations sociales en pourcentage du PIB: dans nos trois pays, le fisc récupère presque la moitié de la richesse produite. L'Allemagne est légèrement sous la moyenne européenne, les pays scandinaves un peu au-dessus. La Roumanie, la Bulgarie et surtout l'Irlande ont les ratios les plus faibles, à moins de 24%.

Les pays scandinaves financent leur modèle social différemment

Ce sont les cotisations sociales qui sont particulièrement élevées en France: elles sont à presque 19% chez nous, et quasiment inexistantes au Danemark: les prestations sociales y sont financées par l'impôt. Les impôts sur les sociétés sont également élevées en France, mais nous sommes loin du record détenu par la Suède (pour les 28) et par la Grèce (pour la zone euro): une augmentation exigée en contrepartie des plans d'aide comme cela avait été le cas aussi pour Chypre. L'Allemagne pratique les taxes les plus faibles sur la production et les importations.

Pour ce qui est des impôts sur les particuliers, les Français n'ont pas à se plaindre

Chez nous le taux d'imposition des ménages est de 8,7 % et n’atteint même pas la moyenne européenne (9,3 %). C'est le fisc danois qui taxe le plus les particuliers: 26% de leurs revenus. Les impôts sur le patrimoine y sont également très lourds. Le fait d'augmenter la CSG pour compenser la baisse des cotisations salariales s'inspire en partie du modèle nordique. La France reste l'un des pays qui reversent le plus de ces recettes fiscales à ses usagers, pour leur sécurité sociale, leur retraite, et pour l'instant encore leurs services publics. Et c'est peut-être aussi pour cela finalement que l'Autorité bancaire européenne a choisi de s'installer à Paris après le Brexit.

