"La France est confinée, sauf les employés d'Amazon" dénonce un syndicaliste

Ils s'estiment an danger. Des salariés d'Amazon, à Lauwin-Planque, près de Douai, ont fait valoir leur droit de retrait face au manque de mesures et de matériel destiné à éviter la propagation du Covid-19. Ils mettent clairement en cause la direction comme Alban Duez, élu du syndicat Usid (Union des Syndicats Indépendants Démocratiques) :

On devrait changer les gants toutes heures, on n'a pas de masques, certains bâtiments n'ont pas de gel hydroalcoolique.

Ce représentant du personnel estime que cette mise en danger du personnel ne vaut pas le coup, l'entreprise ne vendant quasiment pas d'alimentaire : "Sur nos contrats de travail, il est marqué agent logistique Un agent logistique n'a pas à se mettre en danger pour sauver la nation".

On nous confine chez nous, on nous demande de pas venir voir notre famille par contre on peut venir se mélanger avec nos collègues chez Amazon ?

Sollicitée, la direction d'Amazon France n'a pas encore répondu à nos questions.