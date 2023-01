La France redevient exportatrice d'électricité

En matière de production d'électricité, l'année 2023 commence bien pour la France. Depuis le 1er janvier, elle exporte 1,4 TWh (térawattheure), ce qui correspond à la consommation annuelle de 450.000 foyers. Ce chiffre prend tout son sens lorsque l'on sait que, pendant quasiment toute l'année dernière, c'était l'inverse : en 2022, la France devait importer de l'électricité pour couvrir ses besoins.

Près de 75% du parc nucléaire disponible

Plusieurs facteurs expliquent cette embellie : l'hiver doux qui évite de pousser le chauffage , une production éolienne conséquente et la remise en service de réacteurs nucléaires. Depuis le 1er novembre, sous la pression du gouvernement, EDF en a refait fonctionner 14. Avec 44 réacteurs rebranchés sur 56, le parc nucléaire français affiche désormais une disponibilité de près de 75%.

Un analyste cité par l'AFP, Nicolas Goldberg, appelle toutefois à la prudence : "Tout cela peut se retourner assez vite, si en février on a peu de vent et un coup de froid". Selon cet expert du cabinet Colombus Consulting, la France devrait alors puiser dans ses stocks de gaz et aborderait l'hiver prochain avec moins de marge.