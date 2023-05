La France reste en tête des investissements étrangers en Europe mais les emplois ne suivent pas

Pour la 4e année consécutive, la France reste le pays le plus attractif d'Europe. 1.259 implantations ou extensions ont été annoncées l'an dernier, note le cabinet de conseil EY, qui a sondé plus de 200 patrons étrangers. C'est 3% de plus que l'année précédente. Dans le détail, 4 projets sur 10 sont industriels.

La France se retrouve en tout cas loin devant le Royaume-Uni (929 projets). Londres continue de décrocher à cause du Brexit. La France devant l'Allemagne également (832 projets) mais pour des raisons différentes : faible taux de chômage, et salaires élevés.

18e place européenne en terme d'emplois créés

Mais les emplois générés par ces projets ne suivent pas vraiment. Ils ont baissé de 15% l'an dernier. La France n'apparaît qu'à la 18e place du classement pour le nombre d'emplois moyen créés par chaque projet.

Pour 2023, près des deux tiers des entreprises sondées ont des projets immédiats d'investissements, note le cabinet de conseil. En revanche, les perspectives à 3 ans marquent le pas, en raison notamment de l'inflation.