La France va vendre trois frégates à la Grèce, construites à Lorient

La France et la Grèce ont signé ce mardi un contrat militaire. Athènes a commandé trois frégates pour plusieurs milliards d'euros, des navires qui seront construits par Naval Group à Lorient.

Emmanuel Macron et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis ont annoncé ce mardi la signature d'un contrat militaire portant sur la commande par Athènes de trois frégates. Cela s'inscrit dans le cadre du renforcement du "partenariat stratégique" entre la France et la Grèce. Il s'agit de frégates Belharra qui seront construites à Lorient, dans le Morbihan. L'acquisition de ces navires, pour plusieurs milliards d'euros, est un "témoignage de confiance et de démonstration de la qualité de l'offre française", a déclaré Emmanuel Macron.

Le Premier ministre grec a également précisé que le contrat portait aussi sur une option pour une frégate supplémentaire. Il a précisé que cet accord répondait "aux besoins de la marine grecque". Une bonne nouvelle pour Naval Group, qui a le goût d'une revanche après l'annulation du "contrat du siècle" portant sur la construction de sous-marins. L'Australie a préféré un partenariat avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

En mars dernier, Florence Parly, la ministre des Armées, avait déjà annoncé à Lorient la commande d'un porte-avion et de deux frégates par l'Etat français à Naval Group.