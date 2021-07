La Franche-Comté à l'honneur à la Grande Exposition du Fabriqué en France ce week-end à l'Elysée

Les 3 et 4 juillet, la Grand Exposition du Fabriqué en France prend ses quartiers dans le palais présidentiel de l'Elysée. Et parmi les exposants, quatre entreprises franc-comtoises venues de Haute-Saône du Doubs et du Jura. Comme les montres Péquignet de Morteau ou encore JeuJura.

Jeujura, entreprise de jouets en bois française installée à Saint-Germain-en-Montagne et la lunetterie Vuillet Véga de Morez, pour le Jura. La maison horlogère Péquignet basée à Morteau, dans le Doubs ou encore Robust, le fabricant de matériel agricole de Haute-Saône. Ces quatre entreprises franc-comtoises sont à l'honneur les 3 et 4 juillet à la Grande Exposition du Fabriqué en France, au palais présidentiel de l'Elysée, à Paris.

"Sachant que ça n'a pas toujours été facile de maintenir la production en France, aujourd'hui, c'est une joie d'être reconnu et honoré à ce salon", estime Catherine Varacca, directrice du fabricant de jouets jurassien Jeujura. Une fierté que partage également Aymeric Vernhol, co-dirigeant de la Maison Péquignet : "voir notre montre installée à l'Elysée, ça fait rêver et on espère que ça va nous apporter de la visibilité".

"Mon chalet en bois", le célèbre jeu de Jeujura, exposé sous une verrière du palais de l'Elysée. © Radio France - Jeujura

La montre Attitude Or, entièrement fabriquée à Morteau, dans le Doubs, est présentée avec son mouvement "Initial", le tout dernier élaboré par Péquignet. Elle est installée dans un grand salon de l'Elysée, "il y a beaucoup de passage autour, on nous pose beaucoup de questions sur son fonctionnement", explique Aymeric Vernhol qui espère un jour revenir au palais présidentiel avec un nouveau modèle, peut-être plus accessible.

On aimerait bien voir le président porter du Péquignet à son poignet

Car, quand on lui demande s'il aimerait voir le président de la République, Emmanuel Macron, porter la montre Attitude Or, il répond : "on lui a déjà proposé, mais il ne souhaite pas porter un modèle aussi cher, mais pour nous ça serait merveilleux de voir du Péquignet à son poignet". La montre Attitude Or exposée à l'Elysée coûte 9.000 euros.

La montre Attitude Or fabriquée à Morteau coûte 9.000 euros, elle est en vente sur le site internet de la Maison Péquignet. © Radio France - Péquignet

Catherine Varacca, elle, est venue exposer le mythique "Mon chalet en bois", le jeu en bois fabriqué depuis les années quarante. "Honnêtement j'ai des étoiles dans les yeux de le voir sous cette grande verrière de l'Elysée, ce petit chalet", témoigne, émue, la dirigeante. Car elle et ses employés se sont battus pour que les jouets en bois Jeujura soient toujours produits en France et conservent, aujourd'hui encore, l'étiquette "Fabriqué en France".