La "French Baguette" 100% normande arrive au Louvre

Trouville-sur-Mer, France

Depuis sa création il y a plus d'un an, en juillet 2018, la marque "French Baguette", créée par une Tourvillaise, ne cesse de grandir. Ces kits vendus comme souvenirs dans des dizaines d'offices du tourisme normands et dans des points de vente parisiens proposent une fabrication "maison" de la célèbre baguette française. Un sachet avec les ingrédients, un moule en carton et les acheteurs retrouvent chez eux l'un des piliers de la gastronomie française.

C'est d'ailleurs cela que viennent chercher les touristes, la cible du concept. Depuis ce mardi, ils peuvent trouver des kits dans la boutique du musée du Louvre à Paris, en dessous de la célèbre pyramide : "C'est l'endroit idéal pour vendre ce souvenir, raconte Eva Broussou, la créatrice de la "French Baguette". C'est l'endroit qui concentre _le plus de touristes dans le monde_. On pouvait difficilement faire mieux."

Des présentoirs en japonais

Un lot de 200 kits vient d'arriver à la boutique du Louvre, fréquenté par près de 10 millions de personnes chaque année. L'occasion pour Eva Broussou d'attirer une nouvelle clientèle : "On a fait des présentoirs en japonais, on va voir ce que ça donne."

Autre argument mis en avant par la marque : l'emballage de la boîte, personnalisé aux couleurs du Louvre : "Il y a une Joconde qui tient une baguette, la pyramide derrière et la Vénus de Milo sur le côté, décrit Eva Broussou. J'espère que ça accélérera le projet French Baguette."

Côté tarif, un kit "French Baguette" au Louvre coûte environ 13 euros.