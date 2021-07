La fréquentation dans les salles de cinéma en chute libre en Isère

L'instauration mercredi dernier du pass sanitaire pour les salles à 50 spectateurs et plus a fait plonger le nombre d'entrées, notamment en Isère.

Ce devait être, pour beaucoup de salles, la locomotive de l'été. Las ! Kaamelott, d'Alexandre Astier, a vu son démarrage freiné par l'instauration mercredi dernier de nouvelles mesures imposées dans les salles de cinéma. "Lors de l'avant-première le mardi on a fait complet sur une séance avec 220 places à Villefontaine, note Sylvie Faroud, gérante de neuf cinémas dans la région Auvergne-Rhône-Alpe, dont quatre en Isère. Et dès le lendemain mercredi, sur trois séances on a fait 50 entrées. _On estime qu'on n'a fait que 10% des entrées qui étaient prévues sur la semaine.On ne sait même plus quoi dire tellement c'est catastrophique__." _Du côté de la FNEF (Fédération nationale des éditeurs de films), on a constaté une baisse de 70% de la fréquentation entre le mardi 20 juillet et le mercredi 21.

Jauge à 49 spectateurs là où le pass sanitaire n'est pas demandé

La vérification du pass sanitaire s'avère compliquée. "Nous avons toutes sortes de réactions, souligne Sylvie Faroud. _Nous avons nos clients habituels qui sont plutôt compréhensifs, mais malheureusement trop peu nombreux à avoir le pass sanitaire ; et puis certains sans pass sanitaire très agressifs qui nous insultent sur les réseaux sociaux._" Alors cette gérante de salles a pris une décision, celle de se passer du pass. "De toute façon les directives sont incompréhensibles et inadaptées, justifie-t-elle. Nous faisons depuis ce week-end dans la majorité de nos cinémas des séances sans pass sanitaire, mais limitées à 49 personnes en gardant la distanciation physique et le masque."

"Cobayes"

C'est le choix fait par la plupart des salles note le distributeur Arnaud de Gardebosc, patron de la société grenobloise MC4. Lui dénonce le manque de clarté et d'accompagnement de la part des autorités : "c'est trop compliqué à comprendre, c'est trop compliqué à mettre en place ; les gens préfèrent ne pas venir et attendre de voir comment ça se passe. Je suis en colère car j'ai le sentiment qu'on est des cobayes" alors que le pass sanitaire doit être étendu à partir du 1er août.

_"Que l'Etat contrôle ces pass sanitaires!s'emporte Arnaud de Gardebosc. On n'est pas des policiers, on n'a pas à contrôler les gens (...). C'est de l'incompréhension mélangée à de l'injustice et de la colère,_ soupire-t-il. Quand on voit notre fréquentation chuter alors qu'on a mis deux mois à remonter en selle après six mois de fermeture..."