La fréquentation de la forteresse royale de Chinon résiste plutôt bien à la mise en place du pass sanitaire

Armé d'un lecteur de QR Code et d'un grand sourire sous leur masque, deux membres du personnel attendent les visiteurs, quelques mêtres avant les caisses. Parfois, ça bloque quelques secondes, comme lorsque quelqu'un présente par erreur le QR Code de sa première injection de vaccin, qui figure sur l'application TousAntiCovid en-dessous du QR Code qui indique la date de la seconde injection. Les QR Code présentés sur des papiers souvent froissés sont plus longs à lire, mais globalement, la vérification des pass sanitaires n'entraine pas d'attente supplémentaire.

Quelques dizaines de visiteurs refusées chaque jour faute de pass sanitaire valable

Malgré tout, chaque jour depuis une semaine, il a fallu refuser entre 25 et 40 personnes, selon la responsable de la forteresse Royale, Marie-Eve Scheffer : "Nous recevons environ 600 personnes par jour, donc _nous refusons parfois 5 à 10% de nos visiteurs_, sans pouvoir compter ceux qui font demi-tour avant le point de contrôle, en lisant le panneau qui indique qu'il faut un pass sanitaire. Le nombre de visiteurs refusés reste assez stable donc je pense qu'il y a toujours autant de personnes qui essayent de rentrer sur les sites touristiques même si ils ne sont pas à jour au niveau du pass. On a aussi des gens qui nous disent qu'ils ne savaient pas qu'il en fallait un, mais je ne sais pas si ils sont de bonne foi".

"Nous n'avons pas eu de problèmes majeurs, mais on a parfois des réflections un peu désagréables comme celle de ce monsieur qui m'a dit "Si c'est ça, vous n'avez qu'à fermer le château" - Marie-Eve Scheffer

Dire à quelqu'un qu'il ne peut pas entrer est une annonce que le personnel n'aime pas faire. C'est pour ça que les salariés, comme Sébastien, se relaient à ce poste, toutes les 60 à 90 minutes : "effectivement, ce n'est pas le poste le plus agréable. On a parfois des réflexions, mais les gens savent que cette restriction n'est pas de notre fait, donc ça se passe bien dans la majorité des cas". Ca n'est pas toujours le cas sur des sites touristiques plus petits. Le sous-préfet de Chinon, Laurent Vignaud, a eu vent de quelques incidents : "Sur des sites gérées par des familles ou des associations, ça peut être plus compliqué parce que les bénévoles ou les familles qui s'occupent de ces lieux ne sont pas habitués à gérer d'éventuels conflits en lien avec le pass sanitaire".

La gendarmerie mène des contrôles "pédagogiques" pour s'assurer que les sites touristiques vérifient bien les pass de leurs visiteurs

La forteresse royale a par ailleurs reçu ce jeudi matin la visite des gendarmes de Chinon, dirigée par le Commandant Eugénie Ferrero. Potentiellement, tous les sites soumis au pass sanitaire peuvent être controlés n'importe quand : "Nous faisons des contrôles aléatoires. L'objectif est de vérifier que les pass sanitaires des visiteurs sont bien vérifiés par les responsables de ces structures, mais nous sommes vraiment dans une démarche pédagogique. On vient pour voir les difficultés que rencontrent ces gens et on fera pareil à partir du 9 août dans les bars et les restaurants".