La fréquentation des Halles Gourmandes Gare du Sud à Nice chute au mois de juillet

Les Halles Gourmandes perdent de la vitesse après un mois inaugural record. En juillet, la fréquentation chute en moyenne de 20 à 40% en fonction des comptoirs. La faute à la chaleur et l'absence de climatisation.

Nice, France

Les clients désertent les halles de la Gare du SUD à Nice ! Près de trois mois après l'inauguration des halles situées à l'emplacement de l'ancienne gare, quartier libération, et après un premier mois record, la fréquentation s'effondre. La raison ? Il fait trop chaud dans l'enceinte des halles gourmandes. Souvent plus de 50 degrés derrières les fourneaux des comptoirs de restauration pendant l'épisode de canicule de ces derniers jours. Jean qui gère le comptoir "Grillé" et ses pizzaïolos s'inquiète de la situation.

"Même moi le premier j'ai pas envie de venir ici parce qu'il fait trop chaud. On a facilement perdu 20% de chiffre d'affaire avec les fortes chaleurs, il faut climatiser la verrière"

Problème : impossible de climatiser avec de gros caissons extérieurs comme cela se fait dans les centres commerciaux, d'abord parce que les bâtiments de France protègent l'édifice "Gare du Sud". Ensuite parce que la Gare du Sud est ouverte à 80% sur l'extérieur ce qui serait une aberration écologique et économique.

"Cela reviendrait à vouloir refroidir l'air extérieur" Norbert Petit, directeur société Bannimo qui gère l'édifice.

La société sollicitée par la ville de Nice mène en ce moment une étude pour trouver des solutions. D'abord des brumisateurs ont été installés, des ventilateurs également. Mais une autre solution est étudiée le brassage d'air. Des tentatives localisées comme cela se fait aux Halles Freyssinet à Paris pour faire descendre l'air frais. Il y a en tout cas urgence : après l'été vient l'hiver et le problème sera le même : un coup de froid sera probablement jeté sur la fréquentation du lieu.