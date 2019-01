La fréquentation des stations de ski en nette hausse pour les vacances de Noël

Par Géraldine Houdayer, France Bleu, France Bleu Pays de Savoie, France Bleu Isère et France Bleu Drôme Ardèche

La montagne a été plébiscitée par les vacanciers pour passer Noël et le Nouvel an : la fréquentation des stations de ski du pays est en forte hausse, avec 14% de locations de plus que l'an dernier en moyenne. Des chiffres donnés ce jeudi par l'Observatoire national des stations de montagne.